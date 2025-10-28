Es tendencia:
Boca hoy: Renato Gaúcho suena para reemplazar a Claudio Úbeda, el Changuito Zeballos sueña con el título y la mente puesta en Estudiantes

Todas las novedades del Xeneize de este martes 28 de octubre, con el foco puesto en el duelo del próximo fin de semana ante Estudiantes.

Por Julián Mazzara

Boca festeja uno de sus goles ante Barracas.
Boca arrancó la semana con el pie derecho tras lo que fue el triunfo frente a Barracas Central, en el cotejo pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura, que se postergó por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Luego de meterse en la zona de Playoffs y también de retornar a los puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, en el plantel ya se focalizan de lleno en lo que será el partido del fin de semana frente a Estudiantes de La Plata.

El reemplazante de Leandro Paredes

Frente a Barracas Central, el capitán de Boca llegó a la quinta amonestación y no podrá jugar contra el Pincha, por lo que Claudio Úbeda deberá reemplazarlo. Es muy difícil que, por su lesión, Rodrigo Battaglia ingrese en su lugar.

A raíz de esta situación, los que empiezan a pelearse por un lugar entre los titulares son Williams Alarcón, Milton Delgado y Ander Herrera. Pero en los próximos entrenamientos se comenzará a develar la elección del entrenador.

Renato Gaúcho suena como candidato a DT de Boca

Si bien desde la directiva liderada por Juan Román Riquelme aún no se oficializaron contactos, el nombre de Diego Aguirre fue uno de los primeros en aparecer sobre la mesa de opciones. Pero el uruguayo no sería el único entrenador internacional entre las alternativas.

Es que Somos Fanáticos adelantó que Renato Gaúcho tiene a Boca Juniors como una de sus principales alternativas para continuar su carrera como DT. El brasileño analiza al Xeneize junto a Gremio, pero sobre todo ve con buenos ojos tener su primera experiencia fuera de su país natal.

Renato Gaúcho, candidato a DT de Boca. (Getty Images)

Exequiel Zeballos se mostró confiado: “Boca está para salir campeón”

“Me sentí muy bien, gracias a Dios. Voy sumando más confianza. No fue un año positivo para mí. Las lesiones fueron un poco largas. Estoy volviendo a tener ritmo de vuelta. Contento por el equipo que ganamos. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir laburando, tener paciencia. Cada vez que nos toca jugar hacerlo mejor. Contento”, analizó el Changuito.

Claudio Úbeda alegró a todos los hinchas de Boca llenado de elogios a Milton Delgado: “Fue muy importante”

Los puntajes de Boca vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025: jugador x jugador

Luego, respondió la pregunta sobre para qué está Boca en este tramo final del Torneo Clausura. “Boca está para ganar, para salir campeón”, no tuvo dudas el delantero azul y oro durante su entrevista con la transmisión oficial.

Julián Mazzara

