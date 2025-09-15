Es tendencia:
Boca hoy: Russo habló de su salud, el cruce entre Palacios y Úbeda, la decisión con el plantel y más

Las noticias más importantes del Xeneize en este lunes 15 de septiembre.

Por Nahuel De Hoz

El equipo titular de Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
© GettyEl equipo titular de Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.

El domingo a la tarde y por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, Boca empató 1-1 ante Rosario Central en un partido electrizante y que tuvo de todo. El gol de Rodrigo Battaglia abrió el marcador, Ángel Di María lo empató inmediatamente con un golazo olímpico y se sacó chispas con Leandro Paredes, además de la tremenda ovación a Miguel Ángel Russo en su regreso al Gigante de Arroyito.

La decisión de Russo con el plantel

De más está decir que la tarde en el Gigante de Arroyito fue electrizante y tuvo de todo. Desde la tremenda ovación al entrenador por su regreso a uno de los clubes que lo tiene como ídolo indiscutido, el cruce entre dos campeones del mundo y un partido que estuvo a la altura de lo esperado. Es por eso que, a raíz de todas estas cosas, el director técnico tomó cartas en el asunto.

Miguel Russo habló de su salud

Bien vale resaltar que durante la fecha FIFA, Russo estuvo 10 días ausente en las prácticas de Boca debido a que transcurrió una infección urinaria. Primero, tuvo que pasar algunos días internado en la clínica Fleni para estar controlado y realizarse los estudios correspondientes, aunque posteriormente debió hacer reposo en su hogar, hasta que se reincorporó al ensayo del jueves.

Ni bien finalizó el compromiso entre el Xeneize y el Canalla en la ciudad santafesina, en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro disputado, Miguel Ángel Russo se refirió a su estado de salud, además de haberse tomado el tiempo para hacer un breve análisis sobre la actuación de su equipo.

El cruce entre Palacios y Úbeda

Una de las modificaciones en el club de la Ribera trajo polémica entre Carlos Palacios, que dejó la cancha, y Claudio Úbeda, el asistente de Russo que suele ubicarse cerca de la línea de cal.

A los 28 minutos del complemento, el volante ofensivo chileno le dejó su lugar a Alan Velasco. En su camino al banco de suplentes, el exjugador de Colo Colo dejó ver caras de disconformidad y, al cruzarse con Úbeda, intercambió algunas palabras que fueron captadas por las cámaras de la transmisión de TNT Sports.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

