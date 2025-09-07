Boca hoy: un juvenil se lesionó, desde Europa vienen por Zenón y el recuerdo de Buffarini

Boca continúa con la preparación del duelo contra Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura, y para este encuentro podría perder a Kevin Zenón, quien recibió ofertas desde Europa. Además, un juvenil de la Reserva sufrió una dura lesión.

Dos clubes de Europa quieren a Kevin Zenón

Luego de pedir que se escuchen los ofrecimientos que lleguen por él en este mercado de pases, Kevin Zenón fue marginado por Miguel Ángel Russo y no tuvo más minutos. Ahora que ya no se pueden hacer movimientos, Boca volvió a recibir ofertas de Europa y el mediocampista quiere que se concrete el traspaso para emigrar al Viejo Continente sobre el cierre de la ventana.

Lo cierto es que en estas horas Olympiacos y CSKA de Moscú ofertaron por Zenón. Tanto el conjunto de Grecia como el de Rusia están cerca del final del mercado de pases de sus respectivos países, por lo que no hay demasiado tiempo para que se lleven a cabo las negociaciones pertinentes y se espera que se resuelva lo más pronto posible, ya sea positiva o negativamente.

Baltasar Blum se rompió los ligamentos cruzados

La Primera División del fútbol argentino se paralizó por la fecha FIFA, pero la pelota siguió rodando en el Torneo Proyección de Reserva, que este sábado regaló un Superclásico en Boca Predio. Allí, el Xeneize y River igualaron 1-1 en un partido cargado de emociones, pero que dejó un sabor amargo para ambos lados dos de sus jugadores terminaron con gravísimas lesiones.

Del lado millonario, Giorgio Constantini se rompió los ligamentos cruzados. Y en el Xeneize, el baldazo de agua fría llegó de la mano de Baltasar Blum, una de las grandes promesas del club, quien sufrió la misma lesión. Aunque lo más duro para el lateral izquierdo de La Ribera es que se trata de la segunda rotura de ligamentos cruzados que sufre en menos de un año. Un duro golpe en pleno ascenso de su todavía corta carrera.

Buffarini recordó su paso por Boca

El hoy jugador de Rampla Juniors de Uruguay habló en una entrevista con el streamer Thiago Álvarez Rico, en donde se refirió a su paso por el elenco de la Ribera y reconoció que el mismo fue bueno, a pesar de no ganar la Libertadores.

“Siento que mi paso por Boca fue muy bueno. En el Mundo Boca en lo único que se piensa es en la Copa Libertadores. Me tocó llegar a la final, lamentablemente la perdimos, después llegamos a dos semis más. Creo que en 3 años y medio, y con 4 meses de pandemia, el balance fue positivo”, fundamentó el lateral derecho.