Cuándo y contra quién juega Boca por las semifinales del Torneo Clausura 2025

El Xeneize venció a Argentinos Juniors por los cuartos de final y se metió entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Por Bruno Carbajo

Ayrton Costa, autor del gol de la clasificación de Boca a semifinales.
© GettyAyrton Costa, autor del gol de la clasificación de Boca a semifinales.

Boca sufrió en La Bombonera, pero logró eliminar a Argentinos Juniors del Torneo Clausura y avanzó a las semifinales, donde ahora aguarda por conocer a su rival, que saldrá del cruce entre Racing y Tigre, quienes se enfrentarán este lunes desde las 21.30. Con la clasificación consumada, el Xeneize ya tiene la mente puesta en la próxima instancia.

En el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se convirtió en el segundo clasificado a semifinales, luego de lo que fue la victoria y el pase de Estudiantes frente a Central Córdoba. Con ese resultado, el Pincha ya espera por su rival, que saldrá del duelo entre Gimnasia y Barracas Central. Así, dos de los cuatro boletos a semifinales ya tienen dueño y el cuadro del certamen comienza a tomar forma de cara al sprint final de la temporada.

Más allá del desenlace de los cruces que restan, todos los equipos mantienen el mismo objetivo: llegar a la final que se disputará el próximo 13 de diciembre en Santiago del Estero, donde se definirá al nuevo campeón del fútbol argentino. Vale recordar que las semifinales se jugarán a partido único en la cancha del mejor clasificado en la tabla general.

Cuándo se juegan las semifinales del Torneo Clausura

Con este panorama, las dos semifinales se jugarán el próximo fin de semana, aunque todavía no tienen horarios ni estadios confirmados. La Liga Profesional aguarda a que se completen los cuartos de final para oficializar la programación, pero todo indica que una de ellas se llevaría a cabo el sábado 6, mientras que la restante se celebraría el domingo 7.

Teniendo en cuenta las fechas y el descanso de los equipos, es posible que Estudiantes, que jugó su cruce el sábado, dispute su semifinal también el sábado, pero esto quedará sujeto a los duelos restantes. Por eso, aún no hay confirmaciones oficiales y todo quedará a criterio de la organización una vez que se definan los cuatro semifinalistas.

Datos clave

  • Boca Juniors eliminó a Argentinos Juniors y avanzó a semifinales del Torneo Clausura.
  • El rival del Xeneize saldrá del cruce entre Racing y Tigre (lunes 21:30).
  • La semifinal se jugarán el 6 y 7 de diciembre, mientras que la final del certamen se disputará el 13 de diciembre en Santiago del Estero.
Pese a la clasificación contra Argentinos Juniors, los hinchas de Boca fueron críticos con un titular: “Pide urgente el retiro”

Los puntajes de Boca ante Argentinos por el Torneo Clausura 2025: Agustín Marchesín y Ayrton Costa fueron figura y hubo un aplazado

bruno carbajo
Bruno Carbajo

