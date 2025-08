Es el relator más viral de Boca, criticó a Cavani y Merentiel y afirmó que se meterá en la política del club: “Quiero ser presidente”

El mundo Boca es muy grande en todos los sentidos, inclusive en la importancia que tiene en los medios deportivos, con sitios partidarios tanto en la gráfica como televisivos y, lógicamente en la radio con transmisiones. Una de las más populares es la de Boca de Selección, que tiene como cabeza de equipo a Daniel Mollo, una de las voces más reconocidas por el hincha del Xeneize. En esta oportunidad, el relator analizó el duro presente del equipo de Russo, criticó a los delanteros, habló de Juan Román Riquelme y afirmó que se quiere involucrar en la política del club.

Daniel Mollo se quiere meter en la política de Boca

Si bien hace tiempo, el relator trabaja en política -será candidato en San Martín por LLA-Pro en las próximas elecciones- la realidad es que también sueña con hacerlo en Boca y así se lo contó a Dupla Técnica: “Me encantaría ser presidente de Boca, pero tengo otras cosas ahora y no quiero fallarle a la gente de San Martín. Sí que me gustaría trabajar en las próximas elecciones y tener una participación en Boca”.

Por otro lado, habló de Juan Román Riquelme: “No peligra la idolatría de Riquelme. Riquelme es como Cristina. Hay cuatro o cinco jugadores que no la van a perder nunca. Primero porque Boca no va a descender nunca, como máximo va a pasar esto que no va a ganar nada y con esto le sobra. Te voy a decir una cosa y anotenlo, si hay elecciones mañana en Boca gana Riquelme, la gente lo ama y hay que reconocerlo. Román se tiene que dejar ayudar. Yo estoy en el mundo de la política y me dejo ayudar. El fue el segundo mejor jugador de la historia de Boca dentro de la cancha como dirigente no”.

Daniel Mollo con su Martín Fierro. (Foto: @danitomollo).

Mollo y unos palitos a Cavani y Merentiel

El relator habló de Edinson Cavani: “Acuerdense que cuando Cavani vino a Boca estuvo seis meses que no hacía absolutamente nada en Valencia, andaba en bicicleta nomás porque el cuerpo técnico lo tenía marginado. Lo de Cavani no es que le pesó la camiseta, Cavani es crack pero hace cinco años, hoy el ciclo está cumplido”.

En relación a Miguel Merentiel afirmó: “Merentiel no es Batistuta chicos, Merentiel es un jugador que le mete garra y que le mete fuerza. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Pareciera que estamos hablando de Merentiel como si fuese Batistuta o de Palermo, es un jugador de 7 puntos con un coraje y un corazón de 10 pero no es ni Batistuta ni Palermo”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Rojo se va de Boca? La condición que puso Verón para ficharlo en Estudiantes

Daniel Mollo y el presente de Boca

Por último, el relator reflexionó: “Hay un dicho feo y pido disculpas: cuando vos caminás con un rengo terminás rengo. Vos llegás a Boca, llega Paredes con todas las cosas y entra a una cosa donde lo succiona y esto es así. Boca hoy está a la deriva y cómo está a la deriva cae Cavani, nunca tuvo que haber venido Palacios y cae también Paredes porque es así”.

ver también Los hinchas de Boca, expectantes: Tevez confirmó que se reunirá con Riquelme