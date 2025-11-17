Tras la comparación con Scaloni, Úbeda le devolvió la gentileza a Paredes en tres palabras

Aunque ya tuvo su experiencia individual, viene de ser parte de un cuerpo técnico de un entrenador mucho más consolidado, tal como comenzó la carrera del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Es que es cierto que Claudio Úbeda y Lionel Scaloni tienen algunas similitudes, pero Leandro Paredes se refirió a otra cuestión y no al camino que hicieron previamente.

Las recientes declaraciones del mediocampista sobre las características que comparten sus directores técnicos tanto en Boca como en el seleccionado nacional, llamaron la atención de todo el ambiente porque quizás puede sonar un tanto exagerado. Sin embargo, el propio DT se encargó de romper el silencio y no dudó en referirse a la cuestión sobre la paridad con el oriundo de Pujato.

Lo cierto es que Úbeda fue consultado por los dichos de Paredes y su similitud con Scaloni en algunas cuestiones particulares. En la conferencia prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso por el ámbito doméstico, el entrenador expresó: “Obviamente que es un privilegio para mí que hable de esa manera“.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca, en La Bombonera. (Getty Images)

En cuanto al capitán de Boca y campeón del mundo con Argentina, Claudio no tardó en soltar elogios de todo tipo. “No hace otra cosa que inyectar optimismo, personalidad, ganas de ganar permanentemente, ser competitivo, no dejar un entrenamiento sin hacer lo que tiene que hacer y es valorable“, soltó con la intención de enaltecer lo hecho por Paredes desde su regreso.

De esta manera, el entrenador del Xeneize que se hizo cargo del plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hizo hincapié en la inesperada declaración de Paredes sobre su parecido con Scaloni. Es claro que Leandro es la pieza fundamental del equipo y que, desde su vuelta, todo funciona mejor tanto dentro del campo de juego como el ánimo entre los propios futbolistas.

Publicidad

Publicidad

ver también La inmejorable oportunidad que tiene Boca rumbo a la clasificación del Mundial de Clubes 2029

Qué había dicho Paredes sobre Úbeda y Scaloni

Apenas unos días más atrás, Paredes fue contundente con una frase sobre el actual director técnico de Boca. “Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador”, manifestó en primera instancia. “Tenemos una relación parecida a la de Lionel (Scaloni), y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección“, completó.

Claudio Úbeda y Leandro Paredes, DT y capitán de Boca. (Getty Images)

DATOS CLAVE

El protagonista Claudio Úbeda (DT de Boca) se sintió privilegiado por los dichos de Leandro Paredes que lo comparó con Lionel Scaloni .

(DT de Boca) se sintió privilegiado por los dichos de que lo comparó con . Paredes había declarado que Úbeda es “ muy cercano al jugador ” y que la relación es “ parecida a la de Lionel (Scaloni) “.

había declarado que es “ ” y que la relación es “ “. Úbeda elogió a Paredes diciendo que inyecta “optimismo, personalidad, ganas de ganar permanentemente” y es “valorarle” para el equipo.

Publicidad