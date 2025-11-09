Leandro Paredes solo necesitó dos palabras para festejar la victoria de Boca en el Superclásico ante River

El Mundo Boca está de fiesta por la contundente victoria por 2-0 ante River Plate en La Bombonera. Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025, los dirigidos por Claudio Úbeda superaron con claridad al Millonario y aseguraron su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Sobre el final de la primera parte, Exequiel Zeballos extendió su gran presente al marcar la apertura del marcador luego de aprovechar un rebote de Franco Armani. Tras el descanso, en apenas dos minutos, el propio Changuito protagonizó una gran jugada para la asistencia a Miguel Merentiel.

Aunque el resultado se mantuvo en aquel 2-0, por el dominio de Boca se pudo haber incrementado la diferencia. El resultado y el rendimiento del equipo desataron las celebraciones de todo el público, pero sobre todo dentro del campo. Fue un desahogo para jugadores y cuerpo técnico, que consiguieron el primer gran objetivo.

Tras el partido, Leandro Paredes se manifestó en sus redes sociales para festejar esta victoria en el Superclásico. El campeón del mundo publicó una historia con la imagen del plantel completo, la cual acompañó con una simpre, pero contundente frase: “Siempre juntos”.

En el arranque de este segundo ciclo con la camiseta azul y oro, el integrante de la Selección Argentina cosechó un resultado positivo y se mantiene invicto ante River. Hasta ahora acumula una victoria y dos empates.

Más tarde, el volante realizó una publicación en la que palpitó la disputa de la próxima Copa Libertadores al citar una canción tradicional de la hinchada de Boca: “Yo te quiero Boca Juniors, yo te quiero de verdad…”

Paredes celebró el rendimiento de Zeballos

Tras el partido, ante los micrófonos de ESPN, el volante se refirió a la actuación de su compañero, clave con un gol y una asistencia: “Zeballos nos podía ayudar mucho a lograr esto, lo sabía. Logramos que esté al cien por cien”.

Y luego habló sobre los objetivos desde su regreso al club que lo vio nacer como profesional: “Feliz, vine con una ilusión muy grande de clasificarnos a la Copa Libertadores y lo logramos. Para nosotros los jugadores de fútbol tener confianza es algo fundamental”.

