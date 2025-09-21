Es tendencia:
No se vio en TV: el gesto de Paredes al cuerpo técnico de Boca tras el descuento de Central Córdoba

El volante del Xeneize tuvo una rápida reacción tras el tanto de José Florentín, que presagiaba el final de la noche.

Por Agustín Vetere

Leandro Paredes, mediocampista de Boca.
En La Bombonera, Boca Juniors dejó pasar este domingo una oportunidad dorada al igualar por 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura 2025. El Xeneize manejó dos goles de ventaja, pero la diferencia se le esfumó sobre el final del trámite.

La noche marchaba bien para los de Miguel Ángel Russo, que mostraron buen caudal de juego y lograron capitalizar a través de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel. Sin embargo, Omar de Felippe movió a su equipo con buenos cambios y logró modificar la historia.

José Florentín, a los 17 minutos del complemento, cabeceó en el segundo palo y marcó el descuento. Allí, Leandro Paredes, que había notado el bajón de su equipo, se acercó rápidamente a Claudio Úbeda para señalarle problemas sobre el campo.

Unos minutos más tarde, el cuerpo técnico liderado por Russo realizó el único cambio de Boca en la noche: Alan Velasco por Brian Aguirre. Ya sin piernas y ante la presión de la visita, Iván Gómez, con una buena volea desde la puerta del área, anotó el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Boca, pero también Central Córdoba, perdieron la oportunidad de sumarse a Unión de Santa Fe como punteros de la Zona A. En cambio, quedaron a dos unidades, con Barracas Central como único escolta, con 15.

Cuándo es el próximo partido de Boca

El Xeneize regresará a la acción el próximo sábado 27 de septiembre ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se desarrollará desde las 19 en Florencio Varela.

Jugador x jugador de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

Así están los cruces del Torneo Clausura 2025: el rival de Boca en octavos tras el empate ante Central Córdoba

Agustín Vetere

