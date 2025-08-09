Es tendencia:
Russo se juega todo: la formación de Boca para el clásico decisivo ante Racing

El Xeneize está obligado a cortar la mala racha y buscará hacerlo con su gente. La continuidad del DT puede depender del resultado de esta tarde.

Por Joaquín Alis

Después de tres semanas, Boca Juniors regresa a La Bombonera para recibir nada más ni nada menos que a Racing. El Xeneize necesita dejar atrás la racha histórica de 11 partidos sin victorias, en un clásico que puede ser clave para Miguel Ángel Russo como director técnico. El encuentro comenzará a las 16.30 y se podrá ver por ESPN Premium.

A lo largo de la semana, el entrenador fue haciendo varias pruebas en la alineación. Finalmente, se terminó inclinando por un esquema que incluye a un solo centrodelantero. Por este motivo, la decisión más fuerte es la de mandar a Edinson Cavani al banco de suplentes, priorizando a Miguel Merentiel.

La defensa fue la misma durante toda la semana. Juan Barinaga vuelve a ganarle la pulseada a Luis Advíncula tras haberlo hecho en la Copa Argentina (ante Huracán, jugó el peruano). En la mitad de la cancha, se repetirá el doble cinco entre Leandro Paredes y Milton Delgado.

La única duda está en la ofensiva. Miguel ensayó con Brian Aguirre y Malcom Braida ocupando las bandas, pero uno de los dos podría salir para que ingrese Exequiel Zeballos, que había sido titular en la semana hasta que sufrió un golpe en la rodilla. Más centralizado aparecerá Alan Velasco.

La formación de Boca para enfrentar a Racing

De no haber sorpresas de último momento, Boca saldrá a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida y Miguel Merentiel.

¿Cómo formará Racing?

Por el lado de la Academia, Gustavo Costas apostó por el misterio, teniendo en cuenta que su equipo debe volver a jugar el martes ante Peñarol por la Copa Libertadores. El entrenador debe definir si va con todo a La Bombonera o si guarda algunas piezas importantes.

En principio, el XI podría ser con Gabriel Arias (si está al 100%, ataja) o Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Faucndo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez. Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara.

