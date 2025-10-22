Es tendencia:
Con una definición excelsa, Enzo Fernández anotó un gol para que Chelsea le gane a Ajax por la Champions League

Luego de que le cometieran la infracción dentro del área, el argentino cambió el penal por gol y amplió la diferencia ante Ajax.

Por Julián Mazzara

Enzo Fernández celebra su gol ante Ajax.
© Getty ImagesEnzo Fernández celebra su gol ante Ajax.

Chelsea le estaba ganando a Ajax por los goles de Marc Guiu y Moisés Caicedo, pero los dirigidos por Enzo Maresca no aflojaron a la hora de atacar y fueron detrás de más goles. Y en medio de una acción ofensiva, Enzo Fernández recibió una falta dentro del área, el árbitro sancionó la pena máxima y el mediocampista argentino la cambió por gol.

El nacido en San Martín con pasado en River, Defensa y Justicia, y Benfica fue tumbado dentro del área por el neerlandés Wout Weghorst, con quien quedó una gran pica después de lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Sin titubear, el colegiado alemán Felix Zwayer cobró penal. Allí apareció el capitán de los londinenses para estampar el 3-1 bajo la lluvia en Stamford Bridge.

Tras pararse de frente al balón, Fernández tomó una carrera de apenas cinco pasos, trotó hacia el balón y abrió el interior de su pie derecho para colocar el remate con muchísima calidad a media altura y así dejar sin chance alguna al arquero Remko Pasveer.

A raíz de este tanto, el campeón del mundo en 2022 y de América en 2024 con la Selección Argentina, alcanzó su primer gol en la vigente edición de la Champions League, donde ya registra tres presentaciones. Además, en dicho certamen también tuvo la fortuna de hacer su estreno en las redes durante su decimosegundo juego desde que llegó a Europa.

Tweet placeholder

Tabla de posiciones de la Champions League

