Se confirmó la lesión que dejará a Dembélé afuera de los primeros partidos de Champions League y estalló la bronca de PSG con la Selección de Francia

Muy malas noticias llegaron para el PSG de Luis Enrique desde la Selección de Francia, porque RMC Sport confirmó la lesión que marginará de las canchas a Ousmane Dembélé por aproximadamente un mes y medio, lo que lo hará perderse el estreno del campeón defensor en una nueva edición de la Champions League y probablemente otros dos partidos de la fase de liga.

Quien es uno de los máximos candidatos a quedarse con el Balón de Oro que se entregará el 21 de septiembre no podrá ser parte del duelo como local ante Atalanta programado para el miércoles 17 que marca el inicio del camino en una nueva temporada del certamen continental de clubes por excelencia. Pero más preocupante aún es que tampoco podría ser parte de la visita al Barcelona, que tendrá lugar el primero de octubre, y llegaría con lo justo para la tercera fecha ante Bayer Leverkusen, el 21 ese mes.

Todo esto sin contar que se perderá además un mínimo de cinco partidos por la Ligue 1, ante Lens, Olympique de Marsella, Auxerre, Lille y Racing de Estrasburgo. Y claramente ya quedó desafectado del segundo compromiso de la Selección de Francia por la Eliminatorias de la UEFA, el próximo martes recibiendo a Islandia.

Bronca de PSG con la Selección de Francia

Según avanzó RMC Sport, en PSG hay un gran fastidio con la Selección de Francia relacionado con que habían solicitado que Ousmane Dembélé no participara del encuentro ante Ucrania, que terminó con victoria 2-0 para el combinado galo, a causa de una fatiga muscular con la que acarreaba.

Dembélé acusa una molestia en el muslo derecho justo antes de salir reemplazado. (Foto de Getty).

Didier Deschamps desoyó ese pedido y aunque incluyó al delantero entre los suplentes lo mandó al terreno de juego al inicio de un complemento que no pudo terminar de disputar, pues a los 81 minutos tuvo que retirarse por lesión dando lugar al ingreso de Ekitiké.

Es importante aclarar, sin embargo, que Dembélé había sufrido molestias en el muslo izquierdo el pasado fin de semana jugando por la Ligue 1 ante Toulouse, mientras que fue en el muslo derecho la lesión que lo obligó a dejar la cancha a falta de diez minutos para que finalizara el encuentro en Breslavia, Polonia, donde la Selección de Ucrania hizo de local.

Doué, la otra baja para Luis Enrique

Por si no fueran suficientes malas noticias para Luis Enrique, también Désire Doué quedará marginado del estreno de PSG en una nueva edición de la Champions League. Fue este el jugador al que justamente reemplazó Dembélé al inicio del complemento y ahora se confirmó una lesión que le demandará entre tres y cuatro semanas de recuperación.