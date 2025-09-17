Por qué no juega hoy Ousmane Dembélé en PSG vs. Atalanta por la Champions League

Este miércoles en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain debuta en la Champions League 2025/26 con el objetivo de repetir el título conseguido en la temporada pasada, que significó su primera conquista del máximo título internacional a nivel clubes en Europa. Sin embargo, para el partido ante Atalanta, no podrá contar con Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé no juega en PSG hoy por haberse lesionado en la Fecha FIFA con Francia. Dembélé regresó al conjunto parisino con una molestia en el muslo derecho, sufrida en el encuentro que disputó contra la Selección de Ucrania en Breslavia, Polonia, donde los ucranianos hacen de local mientras siguen en conflicto bélico con Rusia.

La lesión de Dembélé provocó controversia entre el seleccionado galo y el PSG, puesto que el cuerpo médico del club había informado al de la selección que el futbolista sufría de una fatiga muscular en el muslo izquierdo. La recomendación era que no jugara vs. Ucrania y se evaluara luego su participación vs. Islandia. Al final, jugó el primer partido y se lesionó la otra pierna en el partido.

Desiré Doué -que reemplazó a Dembélé- también se lesionó en dicho encuentro con el seleccionado y tampoco estará en el equipo de Luis Enrique para el estreno por la UEFA Champions League 2025/26.

Las formaciones de PSG vs. Atalanta por la Champions League

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcolá, Senny Mayulu.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Berat Djimsiti, Isak Hien, Odilon Kossounou; Lorenzo Bernasconi, Marten de Roon, Yunus Musah, Raoul Bellanova; Mario Pasalic; Charles de Ketelaere, Daniel Madini.

Publicidad

Publicidad

Cómo ver PSG vs. Atalanta por la Champions League 2025/26

El encuentro entre PSG y Atalanta estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá los encuentros de la Champions League 2025/26. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.