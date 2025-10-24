Dónde juegan River vs. Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina

Luego de lo que fue la victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano, la Copa Argentina define la última llave de semifinales, donde River e Independiente Rivadavia se miden mano tras superar a Racing y Tigre, respectivamente, en la anterior instancia.

Hay muchísimo en juego, dado a que los mendocinos nunca llegaron a la final del certamen, por lo que sería la primera vez en caso de eliminar al Millonario, pero a su vez los comandados por Marcelo Gallardo quieren terminar el año de la mejor manera posible, ya que tropezaron en la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Este cotejo, al igual que todos los correspondientes a la Copa Argentina, se disputa en un escenario neutral. Generalmente, se busca un punto medio entre los contrincantes para que el público de ambos pueda tener facilidades a la hora de presenciar el encuentro. En este caso, se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la provincia de Córdoba.

El recinto, que también suele utilizarse para recitales, tiene una capacidad de 57.000 espectadores y es el segundo estadio más grande del país, solamente por detrás del Antonio Vespucio Liberti, que pertenece al Millonario, y tiene un aforo actual de 85.018 personas.

La terna arbitral de Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: José Castelli

Cuarto Árbitro: Álvaro Carranza

¿Qué canal pasa Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina?

A partir de las 22:10, con el arbitraje de Andrés Gariano, y con la transmisión exclusiva de TyC Sports, Independiente Rivadavia y River se enfrentan por la semifinal de la Copa Argentina.

El cuadro de la Copa Argentina

