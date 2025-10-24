Es tendencia:
Dónde ver Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

En Córdoba, Independiente Rivadavia y River se enfrentan por las semifinales de la Copa Argentina.

Por Julián Mazzara

Maximiliano Salas y Sebastián Villa, delanteros de River e Independiente Rivadavia.
© Getty ImagesMaximiliano Salas y Sebastián Villa, delanteros de River e Independiente Rivadavia.

Por la segunda semifinal de la Copa Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes, Independiente Rivadavia y River pondrán en juego el pasaje a la última instancia del certamen, donde espera Argentinos Juniors tras eliminar a Belgrano de Córdoba.

Los comandados por Alfredo Berti vienen dejaron en el camino a Tigre, mientras que los de Marcelo Gallardo hicieron lo propio frente a Racing, en un encuentro muy morboso, principalmente por lo que fue la salida de Maximiliano Salas hacia el elenco de Núñez.

A partir de las 22:10, con el arbitraje de Andrés Gariano, y con la transmisión exclusiva de TyC Sports, el encuentro será uno de los más vibrantes que queden en el año, dado a que el Millonario es el único de los cinco grandes que quedan con vida en el certamen.

La terna arbitral de Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Asistente 2: José Castelli
  • Cuarto Árbitro: Álvaro Carranza
El cuadro de la Copa Argentina

