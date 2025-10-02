Es tendencia:
El hijo de Gustavo Costas liquidó a Marcos Acuña en una charla con Maxi Salas: “Ahora que salió campeón del mundo…”

Es uno de los ayudantes de campo de Gustavo Costas y se mostró muy enojado por la actitud que tuvo el defensor de River.

Marcos Acuña, jugador de River.
River se impuso sobre Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, lo dejó afuera del certamen y ahora se medirá ante Independiente Rivadavia. Pero en el final, luego de que Maximiliano Salas fuera el verdugo de la jornada, hubo un fuerte cruce entre los jugadores de ambos equipos.

Marcos Acuña fue uno de los más buscados, dado a que en medio del juego se burló del hincha de la Academia realizando ‘jueguito’ con una mirada desafiante mientras esperaba el pitazo del árbitro para reponer el juego. Por eso mismo, cuando todo terminó, Gonzalo Costas (hijo del DT racinguista) tuvo una charla con Salas en la que llenó de críticas al campeón del mundo en Qatar 2022.

El más chico de los hijos de Gustavo Costas, que es ayudante de campo, se mostró muy enojado por la actitud del nacido en Zapala, y en medio del diálogo que tuvo con el goleador de la noche, se desquitó: “Es un desagradecido, ahora que salió campeón del mundo…”, exclamó dando a entender que la actitud del Huevo no es la misma desde que logró el título con el seleccionado argentino.

Así como recibió la crítica del asistente técnico de la Academia, también tuvo un repugnante cruce con Adrián Balboa, quien lo escupió en medio del tenso cruce que hubo en el mediocampo tras el pitazo final de Hernán Mastrángelo.

El cuadro de la Copa Argentina

Julián Mazzara

german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

