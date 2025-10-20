El polémico antecedente del árbitro que dirigirá River ante Independiente Rivadavia por la semifinal de Copa Argentina

Este viernes 24 de octubre, River e Independiente Rivadavia se enfrentan por la semifinal de la Copa Argentina 2025, con el Estadio Mario Alberto Kempes como escenario. Con toda esa información sobre la mesa, este lunes la Asociación del Fútbol Argentino designó a Andrés Gariano como el árbitro principal del encuentro, que define la clasificación a la gran final del certamen.

El oriundo de San Carlos de Bariloche está ante uno de sus máximos desafíos en su carrera y será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más importantes del año. A sus 39 años y con cada vez más protagonismo en el fútbol argentino, el colegiado ya conoce que es el juez que liderará el compromiso entre el Millonario y el conjunto mendocino por un lugar en la gran final.

Lo cierto es que hace tan solo unos días, Gariano fue protagonista de un arbitraje muy polémico. Este antecedente tan reciente no es favorable en la previa de un cotejo tan relevante como el que protagonizarán River e Independiente Rivadavia, donde cabe destacar que no hay VAR por pura determinación de la AFA que no lo incluye en el reglamento.

Andrés Gariano, árbitro de la Asociación del Fútbol Argentino. (Foto: 0221)

El hecho ocurrió el pasado lunes 29 de septiembre, cuando Barracas Central enfrentó a Belgrano y el colegiado tomó una insólita decisión. En el instante que Nicolás Fernández había convertido la igualdad en el marcador, el VAR realizó una extensa y exhaustiva revisión, por lo que posteriormente llamó al árbitro para que se acerque a la cabina a chequear la maniobra.

Después de constatar la jugada donde pareciera que no hubo nada fuera de lugar, Gariano sancionó infracción de Franco Jara y tiro libre a favor del Guapo, anulando el tanto. Pocos segundos más tarde y la explicación por los altoparlantes del Estadio Claudio Tapia, justificó su decisión alegando que el delantero había cometido falta contra un defensor en la previa al remate…

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números de Gariano dirigiendo a River

Partidos: 3

Victorias: 2

Empates: 1

Derrotas: 0

Amarillas a River: 3

Amarillas al rival: 1

Rojas a River: 0

Rojas al rival: 0

Los números de Gariano dirigiendo a Independiente Rivadavia

Partidos: 12

Victorias: 5

Empates: 2

Derrotas: 5

Amarillas: 28

Amarillas al rival: 23

Rojas: 3

Rojas al rival: 0

Publicidad

Publicidad