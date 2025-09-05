Independiente Rivadavia eliminó a Tigre y espera por Racing o River: así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina

En el Estadio Marcelo Bielsa se abrieron los cuartos de final de la Copa Argentina, y allí Independiente Rivadavia de Mendoza venció 3 a 1 a Tigre, por lo que se convirtió en el primer clasificado a semifinales, en su mejor participación en el certamen.

A lo largo de la primera mitad, la Lepra mendocina logró la apertura del marcador a través de Matías Fernández antes del cuarto de hora, mientras que unos minutos después, con un verdadero golazo, Jabes Saralegui puso el empate transitorio.

Ya en el complemento, luego de aguantar el sofocón del rival, Independiente Rivadavia volvió a pegar. Primero, Fabrizio Sartori la empujó tras una gran jugada de Villa, y luego Ezequiel Bonifacio clavó un verdadero bombazo al ángulo de Zenobio.

Sobre el final del encuentro, por tumultos debido a un festejo de Souto, el arquero de Tigre, Felipe Zenobio vio la roja directa. Además, el mismo Souto también vio la roja por agarrarse los genitales de cara a la hinchada rival. Minutos más tarde, Laso fue expulsado por doble amarilla.

Con este resultado, la parte de arriba del cuadro ya tiene al primero de sus dos clasificados a la siguiente instancia. El segundo, saldrá del ganador entre la llave de River y Racing, quienes se enfrentarán en los próximos días, con fecha y sede a confirmar por parte de la organización.

Pasando a la parte de abajo del cuadro, los dos cruces de cuartos de final están confirmados. La primera llave será Newell’s contra Belgrano de Córdoba, quienes se enfrentarán el miércoles 17 de septiembre, con estadio y horario a confirmar.

Publicidad

Publicidad

Además, por ese lado de las llaves, Argentinos Juniors jugará contra Lanús. Este encuentro todavía no tiene ni fecha ni sede confirmada, por lo que desde la organización de la Copa Argentina confirmarán en los próximos días cuándo se disputará este encuentro.

El cuadro de la Copa Argentina

Cuartos de final

Racing vs. River

Newell’s vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús

Semifinales

Independiente Rivadavia vs. Racing/River

Newell’s/Belgrano vs. Argentinos Juniors/Lanús

Publicidad

Publicidad

ver también La advertencia de Gustavo Costas a River antes del duelo por Copa Argentina: “Sabemos lo que nos jugamos”