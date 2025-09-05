Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Independiente Rivadavia eliminó a Tigre y espera por Racing o River: así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina

La Lepra venció 3 a 1 al Matador y se convirtió en el primer clasificado a las semis del certamen.

Por Marco D'arcangelo

Los jugadores de Independiente Rivadavia celebran el primer gol ante Tigre.
© Copa ArgentinaLos jugadores de Independiente Rivadavia celebran el primer gol ante Tigre.

En el Estadio Marcelo Bielsa se abrieron los cuartos de final de la Copa Argentina, y allí Independiente Rivadavia de Mendoza venció 3 a 1 a Tigre, por lo que se convirtió en el primer clasificado a semifinales, en su mejor participación en el certamen.

A lo largo de la primera mitad, la Lepra mendocina logró la apertura del marcador a través de Matías Fernández antes del cuarto de hora, mientras que unos minutos después, con un verdadero golazo, Jabes Saralegui puso el empate transitorio.

Ya en el complemento, luego de aguantar el sofocón del rival, Independiente Rivadavia volvió a pegar. Primero, Fabrizio Sartori la empujó tras una gran jugada de Villa, y luego Ezequiel Bonifacio clavó un verdadero bombazo al ángulo de Zenobio.

Sobre el final del encuentro, por tumultos debido a un festejo de Souto, el arquero de Tigre, Felipe Zenobio vio la roja directa. Además, el mismo Souto también vio la roja por agarrarse los genitales de cara a la hinchada rival. Minutos más tarde, Laso fue expulsado por doble amarilla.

Con este resultado, la parte de arriba del cuadro ya tiene al primero de sus dos clasificados a la siguiente instancia. El segundo, saldrá del ganador entre la llave de River y Racing, quienes se enfrentarán en los próximos días, con fecha y sede a confirmar por parte de la organización.

Pasando a la parte de abajo del cuadro, los dos cruces de cuartos de final están confirmados. La primera llave será Newell’s contra Belgrano de Córdoba, quienes se enfrentarán el miércoles 17 de septiembre, con estadio y horario a confirmar.

Publicidad

Además, por ese lado de las llaves, Argentinos Juniors jugará contra Lanús. Este encuentro todavía no tiene ni fecha ni sede confirmada, por lo que desde la organización de la Copa Argentina confirmarán en los próximos días cuándo se disputará este encuentro. 

El cuadro de la Copa Argentina

Cuartos de final

  • Racing vs. River
  • Newell’s vs. Belgrano
  • Argentinos Juniors vs. Lanús

Semifinales

  • Independiente Rivadavia vs. Racing/River
  • Newell’s/Belgrano vs. Argentinos Juniors/Lanús
Publicidad
La advertencia de Gustavo Costas a River antes del duelo por Copa Argentina: “Sabemos lo que nos jugamos”

ver también

La advertencia de Gustavo Costas a River antes del duelo por Copa Argentina: “Sabemos lo que nos jugamos”

Maxi Salas calentó la previa del River vs. Racing por Copa Argentina: “Se dice que Marcos Rojo va a lastimar”

ver también

Maxi Salas calentó la previa del River vs. Racing por Copa Argentina: “Se dice que Marcos Rojo va a lastimar”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La advertencia de Gustavo Costas a River antes del duelo por Copa Argentina: “Sabemos lo que nos jugamos”
Fútbol Argentino

La advertencia de Gustavo Costas a River antes del duelo por Copa Argentina: “Sabemos lo que nos jugamos”

Los 2 jugadores de Racing que pueden irse libres a fin de año
Fútbol Argentino

Los 2 jugadores de Racing que pueden irse libres a fin de año

Gabriel Rojas sueña con el llamado de Scaloni para la Selección Argentina
Fútbol Argentino

Gabriel Rojas sueña con el llamado de Scaloni para la Selección Argentina

Ya sin Messi ni Cuti Romero, Scaloni analiza convocar un jugador de último momento para Argentina - Ecuador
Selección Argentina

Ya sin Messi ni Cuti Romero, Scaloni analiza convocar un jugador de último momento para Argentina - Ecuador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo