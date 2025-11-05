Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Qué pasa si Argentinos Juniors gana, empata o pierde hoy ante Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina

El Bicho se mide frente a la Lepra mendocina para definir al nuevo campeón del certamen federal.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Alan Lescano y Sebastián Villa, figuras de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.
© GettyAlan Lescano y Sebastián Villa, figuras de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.

Este miércoles 5 de noviembre el fútbol argentino se paraliza para vivir la gran final de la Copa Argentina 2025 entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. El partido comienza a partir de las 21:10 horas en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, para sentenciar al nuevo campeón del certamen federal, que tiene la particularidad de contar con VAR. Además, podés seguir el minuto a minuto acá.

Cabe recordar que el ganador de este enfrentamiento estelar no solo consigue un nuevo título profesional, que también será el primero de este certamen en su historia, sino que aparte tiene otros beneficios. Es que cuenta con un premio económico y otorga la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América 2026, por lo que es un detalle importante a tener en cuenta.

Vale resaltar que el conjunto mendocino hizo un notable camino en el que dejó en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y, recientemente, a River por penales en las semifinales. En contraparte, el Bicho de la Paternal eliminó a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano, para decir presente en el cotejo definitorio.

Nicolás Ramírez, árbitro asignado para la final de la Copa Argentina 2025.

Nicolás Ramírez, árbitro asignado para la final de la Copa Argentina 2025.

Qué pasa si Argentinos gana, empata o pierde la final de la Copa Argentina

  • Si Argentinos gana: se consagra campeón de la Copa Argentina 2025 y automáticamente clasifica a la Copa Libertadores 2026, por lo que podría liberar un cupo en la tabla anual a sus perseguidores y así se verían beneficiados por este nuevo título.
  • Si Argentinos empata: no habrá alargue y la final se define en la tanda de penales. Una vez que se conozca al nuevo campeón, dicho elenco levantará el trofeo, clasificará a la Copa Libertadores 2026 y recibe un premio económico.
  • Si Argentinos pierde: Independiente Rivadavia se convierte en el nuevo campeón de la Copa Argentina 2025 por primera vez en su historia, además de clasificar a la Copa Libertadores 2026. El Bicho, por su parte, apelará a la tabla anual para conseguir el boleto a la competición internacional.

Todas las finales de la Copa Argentina

1969:

  • Campeón: Boca Juniors
  • Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta
  • Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
Publicidad

2011–12:

  • Campeón: Boca Juniors
  • Resultado: 2:1 vs Racing Club
  • Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan

2012–13:

  • Campeón: Arsenal
  • Resultado: 3:0 vs San Lorenzo
  • Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca

2013–14:

  • Campeón: Huracán
  • Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central
  • Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
Publicidad

2014–15:

  • Campeón: Boca Juniors
  • Resultado: 2:0 vs Rosario Central
  • Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2015–16:

  • Campeón: River Plate
  • Resultado: 4:3 vs Rosario Central
  • Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2016–17:

  • Campeón: River Plate
  • Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
Publicidad

2017–18:

  • Campeón: Rosario Central
  • Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2018–19:

  • Campeón: River Plate
  • Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2019–20:

  • Campeón: Boca Juniors
  • Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
  • Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
Publicidad

2022:

  • Campeón: Patronato
  • Resultado: 1:0 vs Talleres (C)
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2023:

  • Campeón: Estudiantes (LP)
  • Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia
  • Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús

2024:

  • Campeón: Central Córdoba (SdE)
  • Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield
  • Estadio: 15 de Abril, Santa Fe
Publicidad

DATOS CLAVE

  • El ganador de la final obtiene el título, un premio económico y clasifica a la Copa Libertadores de América 2026.
  • La final de la Copa Argentina 2025 entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia es este miércoles 5 de noviembre a las 21:10 horas.
  • El partido se jugará en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba y contará con la implementación del VAR.
Conmoción en el fútbol argentino: falleció José Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi, a sus 48 años en un trágico accidente de auto

ver también

Conmoción en el fútbol argentino: falleció José Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi, a sus 48 años en un trágico accidente de auto

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025
Copa Argentina

Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina
Copa Argentina

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina

Quién es el árbitro de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina 2025
Copa Argentina

Quién es el árbitro de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina 2025

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River
Fútbol Argentino

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo