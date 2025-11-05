Qué pasa si Argentinos Juniors gana, empata o pierde hoy ante Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina

Este miércoles 5 de noviembre el fútbol argentino se paraliza para vivir la gran final de la Copa Argentina 2025 entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. El partido comienza a partir de las 21:10 horas en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, para sentenciar al nuevo campeón del certamen federal, que tiene la particularidad de contar con VAR. Además, podés seguir el minuto a minuto acá.

Cabe recordar que el ganador de este enfrentamiento estelar no solo consigue un nuevo título profesional, que también será el primero de este certamen en su historia, sino que aparte tiene otros beneficios. Es que cuenta con un premio económico y otorga la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América 2026, por lo que es un detalle importante a tener en cuenta.

Vale resaltar que el conjunto mendocino hizo un notable camino en el que dejó en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y, recientemente, a River por penales en las semifinales. En contraparte, el Bicho de la Paternal eliminó a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano, para decir presente en el cotejo definitorio.

Nicolás Ramírez, árbitro asignado para la final de la Copa Argentina 2025.

Qué pasa si Argentinos gana, empata o pierde la final de la Copa Argentina

Si Argentinos gana: se consagra campeón de la Copa Argentina 2025 y automáticamente clasifica a la Copa Libertadores 2026, por lo que podría liberar un cupo en la tabla anual a sus perseguidores y así se verían beneficiados por este nuevo título.

se consagra campeón de la Copa Argentina 2025 y automáticamente clasifica a la Copa Libertadores 2026, por lo que podría liberar un cupo en la tabla anual a sus perseguidores y así se verían beneficiados por este nuevo título. Si Argentinos empata: no habrá alargue y la final se define en la tanda de penales. Una vez que se conozca al nuevo campeón, dicho elenco levantará el trofeo, clasificará a la Copa Libertadores 2026 y recibe un premio económico.

no habrá alargue y la final se define en la tanda de penales. Una vez que se conozca al nuevo campeón, dicho elenco levantará el trofeo, clasificará a la Copa Libertadores 2026 y recibe un premio económico. Si Argentinos pierde: Independiente Rivadavia se convierte en el nuevo campeón de la Copa Argentina 2025 por primera vez en su historia, además de clasificar a la Copa Libertadores 2026. El Bicho, por su parte, apelará a la tabla anual para conseguir el boleto a la competición internacional.

Todas las finales de la Copa Argentina

1969:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta

Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires

2011–12:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 2:1 vs Racing Club

Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan

2012–13:

Campeón: Arsenal

Resultado: 3:0 vs San Lorenzo

Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca

2013–14:

Campeón: Huracán

Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central

Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan

2014–15:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 2:0 vs Rosario Central

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2015–16:

Campeón: River Plate

Resultado: 4:3 vs Rosario Central

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2016–17:

Campeón: River Plate

Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2017–18:

Campeón: Rosario Central

Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2018–19:

Campeón: River Plate

Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2019–20:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero

2022:

Campeón: Patronato

Resultado: 1:0 vs Talleres (C)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2023:

Campeón: Estudiantes (LP)

Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia

Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús

2024:

Campeón: Central Córdoba (SdE)

Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield

Estadio: 15 de Abril, Santa Fe

