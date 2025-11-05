Qué pasa si Argentinos Juniors gana, empata o pierde hoy ante Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina

Este miércoles 5 de noviembre el fútbol argentino se paraliza para vivir la gran final de la Copa Argentina 2025 entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. El partido comienza a partir de las 21:10 horas en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, para sentenciar al nuevo campeón del certamen federal, que tiene la particularidad de contar con VAR. Además, podés seguir el minuto a minuto acá.
Cabe recordar que el ganador de este enfrentamiento estelar no solo consigue un nuevo título profesional, que también será el primero de este certamen en su historia, sino que aparte tiene otros beneficios. Es que cuenta con un premio económico y otorga la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América 2026, por lo que es un detalle importante a tener en cuenta.
Vale resaltar que el conjunto mendocino hizo un notable camino en el que dejó en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y, recientemente, a River por penales en las semifinales. En contraparte, el Bicho de la Paternal eliminó a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano, para decir presente en el cotejo definitorio.
Qué pasa si Argentinos gana, empata o pierde la final de la Copa Argentina
- Si Argentinos gana: se consagra campeón de la Copa Argentina 2025 y automáticamente clasifica a la Copa Libertadores 2026, por lo que podría liberar un cupo en la tabla anual a sus perseguidores y así se verían beneficiados por este nuevo título.
- Si Argentinos empata: no habrá alargue y la final se define en la tanda de penales. Una vez que se conozca al nuevo campeón, dicho elenco levantará el trofeo, clasificará a la Copa Libertadores 2026 y recibe un premio económico.
- Si Argentinos pierde: Independiente Rivadavia se convierte en el nuevo campeón de la Copa Argentina 2025 por primera vez en su historia, además de clasificar a la Copa Libertadores 2026. El Bicho, por su parte, apelará a la tabla anual para conseguir el boleto a la competición internacional.
Todas las finales de la Copa Argentina
1969:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta
- Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
2011–12:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 2:1 vs Racing Club
- Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
2012–13:
- Campeón: Arsenal
- Resultado: 3:0 vs San Lorenzo
- Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca
2013–14:
- Campeón: Huracán
- Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central
- Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
2014–15:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 2:0 vs Rosario Central
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
2015–16:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 4:3 vs Rosario Central
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
2016–17:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2017–18:
- Campeón: Rosario Central
- Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2018–19:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2019–20:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
- Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
2022:
- Campeón: Patronato
- Resultado: 1:0 vs Talleres (C)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2023:
- Campeón: Estudiantes (LP)
- Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia
- Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús
2024:
- Campeón: Central Córdoba (SdE)
- Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield
- Estadio: 15 de Abril, Santa Fe
