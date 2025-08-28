Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Unión por la Copa Argentina

Por los octavos de final de la Copa Argentina, Unión y River se enfrentan en el Estadio Malvinas Argentinas bajo el arbitraje de Andrés Gariano. Cabe recordar que no está la presencia del VAR porque el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino no autoriza esta herramienta en el mencionado certamen.

El Millonario viene de eliminar a San Martín de Tucumán, mientras que el Tatengue hizo lo propio frente a Rosario Central. Pero la gran incertidumbre que tienen los hinchas es qué ocurrirá con el partido en el caso de que, finalizado los 90 minutos, el resultado termine con victoria para los dirigidos por Marcelo Gallardo o los de Leonardo Madelón, o que no se saquen ventajas e igualen.

Si River gana , automáticamente se clasificará a los cuartos de final y en la próxima ronda tendrá que enfrentar a Racing , que goleó a Deportivo Riestra .

, automáticamente se clasificará a los cuartos de final y en la próxima ronda tendrá que enfrentar a , que goleó a . Si River empata , la serie se definirá por medio de los penales.

, la serie se definirá por medio de los penales. Si River pierde, el equipo clasificado será Unión, y deberá medirse frente a la Academia, que espera en la siguiente instancia desde principio de mes.

Las formaciones de Unión vs. River por la Copa Argentina

El cuadro de la Copa Argentina