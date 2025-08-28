Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Unión por la Copa Argentina

El Millonario y el Tatengue se enfrentan en la provincia de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina.

Por Julián Mazzara

Unión y River se enfrentan por la Copa Argentina.
© Prensa Unión / Prensa RiverUnión y River se enfrentan por la Copa Argentina.

Por los octavos de final de la Copa Argentina, Unión y River se enfrentan en el Estadio Malvinas Argentinas bajo el arbitraje de Andrés Gariano. Cabe recordar que no está la presencia del VAR porque el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino no autoriza esta herramienta en el mencionado certamen.

El Millonario viene de eliminar a San Martín de Tucumán, mientras que el Tatengue hizo lo propio frente a Rosario Central. Pero la gran incertidumbre que tienen los hinchas es qué ocurrirá con el partido en el caso de que, finalizado los 90 minutos, el resultado termine con victoria para los dirigidos por Marcelo Gallardo o los de Leonardo Madelón, o que no se saquen ventajas e igualen.

  • Si River gana, automáticamente se clasificará a los cuartos de final y en la próxima ronda tendrá que enfrentar a Racing, que goleó a Deportivo Riestra.
  • Si River empata, la serie se definirá por medio de los penales.
  • Si River pierde, el equipo clasificado será Unión, y deberá medirse frente a la Academia, que espera en la siguiente instancia desde principio de mes.

Las formaciones de Unión vs. River por la Copa Argentina

El cuadro de la Copa Argentina

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Entiendo el negocio de tener a Messi, pero la Copa Potrero termina siendo más seria que la Leagues Cup"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, canal y formaciones
River Plate

River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, canal y formaciones

Gallardo vuelve a meter mano en el once: la probable formación para enfrentar a Unión
River Plate

Gallardo vuelve a meter mano en el once: la probable formación para enfrentar a Unión

Madelón bromeó sobre su plan para enfrentar a River: "Lo vamos a secuestrar a Colidio"
Copa Argentina

Madelón bromeó sobre su plan para enfrentar a River: "Lo vamos a secuestrar a Colidio"

Tras querer a Lautaro Martínez, el delantero de 80 millones que compró Newcastle para la Champions League
Fútbol Internacional

Tras querer a Lautaro Martínez, el delantero de 80 millones que compró Newcastle para la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo