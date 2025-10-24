Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Quién es el árbitro de River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

El encargado de impartir justicia en el Mario Alberto Kempes será Andrés Gariano. Los detalles.

Por Joaquín Alis

Quién es el árbitro de River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina
© SarmientoQuién es el árbitro de River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Por la segunda semifinal de la Copa Argentina, River e Independiente Rivadavia se enfrentan en el Estadio Mario Alberto Kempes. El pitazo inicial será a las 22.10 y estará a cargo de Andrés Gariano, que será quien imparta justicia durante los 90 minutos en Córdoba.

Será el séptimo partido para el colegiado de 39 años en esta edición del certamen. De hecho, estuvo en el empate entre Unión y el Millonario por los octavos de final, donde los de Marcelo Gallardo lograron avanzar de instancia gracias a una extraordinaria actuación de Franco Armani en la definición por penales.

El barilochense estará acompañado por Facundo Rodríguez y José Castelli, que serán los jueces de línea. Por su parte, Álvaro Carranza será el cuarto árbitro. Cabe recordar que este compromiso, al igual que todos los de la Copa Argentina, se jugará sin VAR.

Pronósticos Independiente Rivadavia vs River Plate: el Millonario busca la final de la Copa Argentina

ver también

Pronósticos Independiente Rivadavia vs River Plate: el Millonario busca la final de la Copa Argentina

Cómo le fue a River con Andrés Gariano

Será la cuarta vez para Gariano en un partido de River. Su historial marca una victoria para el Millonario y dos igualdades. Además del ya mencionado empate con el Tatengue, dijo presente en un 1-1 con San Lorenzo por la Liga Profesional 2024 y un triunfo 2-0 de visitante ante San Martín de San Juan por el Torneo Apertura.

Sumando todas sus apariciones en compromisos con el Millonario, el juez le sancionó un penal en contra y ninguno a favor. Además, no expulsó a ningún jugador riverplatense, ni a ningún oponente.

Cómo le fue a Independiente Rivadavia con Gariano

El historial de Gariano con Independiente Rivadavia es más amplio, ya que también lo dirigió en la Primera Nacional. En su carrera, fueron 13 apariciones, con 5 victorias para la Lepra, 2 empates y 6 derrotas. El historial en Primera División es de 3 triunfos y una caída.

Publicidad

En la máxima categoría, este colegiado expulsó a un futbolista del conjunto mendocino y a ningún rival. En cuanto a los penales: fueron dos a favor y uno en contra.

El equipo arbitral de River vs. Independiente Rivadavia

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
Por qué no hay fecha en el Torneo Clausura este fin de semana

ver también

Por qué no hay fecha en el Torneo Clausura este fin de semana

Debutó en River en Copa Libertadores y a los 30 años atajó en la Reserva de un equipo que lucha por no descender

ver también

Debutó en River en Copa Libertadores y a los 30 años atajó en la Reserva de un equipo que lucha por no descender

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
River vs. Independiente Rivadavia, por la semifinal de la Copa Argentina: formaciones confirmadas y minuto a minuto
Copa Argentina

River vs. Independiente Rivadavia, por la semifinal de la Copa Argentina: formaciones confirmadas y minuto a minuto

Así está la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Sarmiento
Fútbol Argentino

Así está la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Sarmiento

Antes de enfrentar a River, Independiente Rivadavia compró el pase de Villa
Fútbol Argentino

Antes de enfrentar a River, Independiente Rivadavia compró el pase de Villa

El optimista mensaje de Franco Colapinto tras superar a Paul Aron y Pierre Gasly en las FP del GP de México
FÓRMULA 1

El optimista mensaje de Franco Colapinto tras superar a Paul Aron y Pierre Gasly en las FP del GP de México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo