Quién es el árbitro de River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Por la segunda semifinal de la Copa Argentina, River e Independiente Rivadavia se enfrentan en el Estadio Mario Alberto Kempes. El pitazo inicial será a las 22.10 y estará a cargo de Andrés Gariano, que será quien imparta justicia durante los 90 minutos en Córdoba.

Será el séptimo partido para el colegiado de 39 años en esta edición del certamen. De hecho, estuvo en el empate entre Unión y el Millonario por los octavos de final, donde los de Marcelo Gallardo lograron avanzar de instancia gracias a una extraordinaria actuación de Franco Armani en la definición por penales.

El barilochense estará acompañado por Facundo Rodríguez y José Castelli, que serán los jueces de línea. Por su parte, Álvaro Carranza será el cuarto árbitro. Cabe recordar que este compromiso, al igual que todos los de la Copa Argentina, se jugará sin VAR.

ver también Pronósticos Independiente Rivadavia vs River Plate: el Millonario busca la final de la Copa Argentina

Cómo le fue a River con Andrés Gariano

Será la cuarta vez para Gariano en un partido de River. Su historial marca una victoria para el Millonario y dos igualdades. Además del ya mencionado empate con el Tatengue, dijo presente en un 1-1 con San Lorenzo por la Liga Profesional 2024 y un triunfo 2-0 de visitante ante San Martín de San Juan por el Torneo Apertura.

Sumando todas sus apariciones en compromisos con el Millonario, el juez le sancionó un penal en contra y ninguno a favor. Además, no expulsó a ningún jugador riverplatense, ni a ningún oponente.

Cómo le fue a Independiente Rivadavia con Gariano

El historial de Gariano con Independiente Rivadavia es más amplio, ya que también lo dirigió en la Primera Nacional. En su carrera, fueron 13 apariciones, con 5 victorias para la Lepra, 2 empates y 6 derrotas. El historial en Primera División es de 3 triunfos y una caída.

Publicidad

Publicidad

En la máxima categoría, este colegiado expulsó a un futbolista del conjunto mendocino y a ningún rival. En cuanto a los penales: fueron dos a favor y uno en contra.

El equipo arbitral de River vs. Independiente Rivadavia

Árbitro : Andrés Gariano

: Andrés Gariano Asistente 1 : Facundo Rodríguez

: Facundo Rodríguez Asistente 2 : José Castelli

: José Castelli Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

ver también Por qué no hay fecha en el Torneo Clausura este fin de semana