El argentino que es ídolo de la U de Chile, estuvo presente en la cancha de Independiente y relató el horror: “Todo puede ser peor”

Con 289 partidos jugados, 102 goles y seis títulos obtenidos, Diego Rivarola es uno de los máximos referentes de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como comentarista deportivo y estuvo presente en el Libertadores de América, donde vio de primera mano la barbarie entre los hinchas de Independiente y la U de Chile. El argentino, surgido en River y con pasos por Platense y Argentinos Juniors, se manifestó con tristeza luego de lo sucedido en el duelo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Diego Rivarola?

En ESPN, el referente de la U de Chile, que estuvo presente en el Libertadores de América en su rol de comentarista deportivo afirmó: “Me encontré con muchas familias, que venían con mucha ilusión de querer ver a su equipo, de visita en un partido importante, de copa. Todo se ve ensuciado por gente que le interesan otras cosas más que ver a su equipo. Claramente Universidad de Chile tendrá castigos. Todo puede ser peor”.

“Ahí entramos en el conflicto de siempre, de muchos años, con muchos partidos que no se pueden terminar cuando hay barras rivales. La mejor forma de expresarte es rompiéndote la voz, no rompiendo cosas del estadio. La sensación mía es que es difícil que se pueda jugar. La situación pasó a incidentes mayores acá. No puede que esto siga pasando en el fútbol”, añadió Rivarola.

Diego Rivarola, referente de la U de Chile. (Foto: @rivaroladiego7).

La palabra del presidente de Azul Azul, propietario de la U de Chile

Michael Clark se mostró consternado por lo sucedido y pocos minutos después de los incidentes afirmó: “Lo que pasó hoy es una tragedia. Estábamos intentando recabar información, pero no la hay, no sabemos si hay muertos. Estamos en contacto con el Gobierno, al que le damos las gracias, no hay mucha información”.

Además, agregó: “Ahora estamos preocupados de nuestros hinchas y luego averiguaremos cómo pasó todo. Hoy no sabemos si hay hinchas muy heridos o muertos y quiero averiguar eso y luego veremos lo que pasó. No es el minuto de hablar de eso. Nosotros no somos los organizadores y no es el foco en este momento. Estamos en contacto con el Gobierno y estamos enfocados en averiguar cómo está nuestra gente”.

“Creo que hubo riesgo para los jugadores y para el cuerpo técnico, para los funcionarios, para nosotros. No soy experto, pero poner a la barra visitante sobre gente de Independiente sin rejas o protección, fue un error. No se podía jugar, porque nuestros jugadores no sabían lo que había pasado con sus familiares y amigos. Lo que hoy pasó fue una tragedia y el fútbol pasa a un segundo plano”, completó Michael Clark.

Polémicas declaraciones de Grindetti

El presidente de Independiente dialogó con TyC Sports y dijo: “Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, que no ha tenido nada que ver. El comienzo y la continuidad del problema fue con los simpatizantes de la Universidad de Chile. Corresponde claramente una sanción al club chileno”.

Además, agregó: “Lo que pasó fue lamentable. Terminó todo en una cosa lamentable. El comportamiento de los hinchas de la U es lamentable. Nos destrozaron los baños para tirar los restos. El partido no daba para ese tipo de violencia. No estamos acostumbrados a estos comportamientos, porque nuestros hinchas tienen un comportamiento ejemplar. Nosotros iremos a defender nuestra posición en todas las instancias correspondientes. Por todo lo que vió todo el mundo, si todos se ponen una mano en el corazón, los responsables son los simpatizantes de la Universidad de Chile. Estamos esperando un comunicado de la Conmebol”.

El comunicado inicial de la Conmebol

La casa madre del fútbol sudamericano informó: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

“Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”, agregó.

