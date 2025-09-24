Pellegrino reveló el calvario que vivieron los jugadores de Lanús tras la represión que sufrieron sus hinchas: “Miedo”

La violencia volvió a decir presente en un encuentro de torneos organizados por la Conmebol en Brasil. Lanús visitó a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y volvió a Buenos Aires con la clasificación tras el empate 1 a 1, que sumado al 1 a 0 a favor conseguido en la ida, le alcanzó para meterse entre los mejores cuatro del certamen. Desafortunadamente, los incidentes entre la policía y los fanáticos del Granate que dijeron presentes en el Maracaná se llevaron el protagonismo de una noche épica para el equipo de Mauricio Pellegrino.

El partido estuvo demorado por incidentes entre la policía brasileña y los hinchas de Lanús. Hubo gases lacrimógenos, corridas y momentos de mucha tensión. El accionar de las fuerzas de seguridad de Brasil suele ser sumamente agresivo y ya fueron varios los casos de violencia contra fanáticos argentinos. Los casos más recientes fueron contra Boca, San Lorenzo y Godoy Cruz. Lamentablemente, ahora hay que sumar a la lista a Lanús.

Pellegrino habló de los incidentes

El entrenador del Granate habló en conferencia de prensa y se refirió a los incidentes: “Fue un poco de desconcierto, un poco de miedo. Muchos de los chicos tenía familiares en medio de la hinchada, estaban todos muy preocupados por eso. Cuando hay acciones violentas que el jugador no puede controlar… Somos seres emocionales que no podemos tranquilos cuando sabemos que nuestra familia está sufriendo en algún aspecto. Ese era el tema que queríamos tener información o certeza de que nuestra gente este bien”.

ver también Serios incidentes entre hinchas de Lanús y la policía brasileña en el partido vs. Fluminense por la Copa Sudamericana

Además, agregó: “Mi sensación fue un poco de desconcierto y después cuando dijeron que volvíamos a jugar no quería que los chicos se descentraran del partido. Creo que entramos bien, hicimos una segunda parte buena, marcamos el gol y tuvimos situaciones buenas. Si bien sufrimos hasta el final, estamos muy felices”.

El análisis del partido

El Granate comenzó perdiendo, pero en la segunda mitad lo igualó mediante un tanto de Dylan Aquino y fue determinante para avanzar a semifinales, instancia en la que se verá las caras ante el ganador del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima. Pellegrino analizó el partido: “Sabíamos que el inicio es muy fuerte en este estadio, lo sufrimos y ahí nos pudieron convertir. Sabíamos que si teníamos precisión cuando bajaran el nivel físico, encontrar espacios detrás de la línea de defensa. Ellos arriesgan mucho, a mi manera de entender, dar el paso adelante y jugar con el fuera de juego y ahí vinieron nuestras oportunidades“.

Mauricio Pellegrino. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

“Con los espacios, con la pared del gol, cambios de orientación y jugar con la desesperación del adversario. Sobre todo cuando hicimos el gol, ahí se desordenaron mucho más. Jugamos con un rival de mucho nivel, jugadores de mucha jerarquía. Estamos muy contento, muy feliz por mis jugadores y por toda nuestra gente. Este es un partido que nos va a ayudar mucho a ganar confianza porque supimos pasar el primer arreón de Fluminense, que fue muy fuerte, y pudimos adaptarnos a las circunstancias”, concluyó el DT del Granate.

ver también Hazaña de Lanús en Brasil: se lo empató a Fluminense y está entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana