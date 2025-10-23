Quién es el árbitro de Universidad de Chile vs. Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana 2025

Por la primera semifinal de la Copa Sudamericana, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Universidad de Chile recibe a Lanús, donde ambos equipos buscan lograr una buena ventaja para afrontar la revancha en Buenos Aires, el próximo jueves 30 de octubre.

Sin la presencia del público, debido a la sanción que está cumpliendo Universidad de Chile tras la barbarie frente a Independiente en los octavos de final, el partido sufrió incidentes durante la previa, ya que los hinchas del Bulla agredieron al micro que transportaba a los futbolistas de Lanús.

El árbitro de este encuentro es el brasileño Anderson Daronco, quien dirigió a los trasandinos en dos ocasiones: hubo un triunfo y una derrota para los azules. En cuanto a su actuación ante los argentinos, el colegiado nacido en Santa María solamente lo dirigió en una oportunidad: fue derrota ante Sporting Cristal en la edición 2018 de este mismo certamen.

La terna arbitral de Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

(Brasil) Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

(Brasil) Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

(Brasil) Cuarto árbitro: Rafael Klein (Brasil)

(Brasil) VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

La formación de Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

La formación de Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

