Vandalismo, incendio y enfrentamiento con la policía: nuevo escándalo de los hinchas de la U de Chile

La Universidad de Chile recibirá este jueves a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo. Producto de la sanción de la Conmebol, la U no podrá jugar en el Estadio Nacional y tendrá que hacerlo a puertas cerradas. Los dirigidos por Gustavo Álvarez y los de Pipo Gorosito igualaron 0 a 0 en Lima y todo se definirá en Chile.

La delegación de la Universidad de Chile se hospedó en el Hotel Diego de Almagro, en La Serena, a unos 12 kilómetros del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, de Coquimbo. Cientos de hinchas del Bulla se hicieron presentes en las inmediaciones del hotel, pero todo terminó en escándalo.

Con el fin de alentar a sus jugadores en la previa del encuentro ante Alianza Lima, los hinchas se acercaron con sus banderas, bombos y también con pirotécnica a las inmediaciones del hotel. El clima se puso espeso con la presencia de los carabineros y se vivieron momentos de tensión.

Todo terminó mal cuando, producto del mal uso de la pirotécnica, se prendió fuego parte de la vegetación de la zona, lo que generó una llama de más de cinco metros de altura. Eso terminó con la intervención de los carabineros que reprimieron a los más de mil hinchas del Bulla que estaban en la zona. Los Bomberos de La Serena intervinieron y pudieron controlar el fuego.

Los hinchas de la U había tenido una conducta repudiable en Avellaneda

El pasado 20 de agosto, Universidad de Chile visitó a Independiente por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien el operativo fue nefasto y lo más fuerte pasó por la violencia de los hinchas de Independiente, la realidad es que los seguidores de la Universidad de Chile tuvieron un comportamiento reprochable en el Libertadores de América. Arrojaron proyectiles desde la Pavoni Alta, agredieron a personal del Rojo y destruyeron los baños.

