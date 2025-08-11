Atentos River, Racing, Estudiantes y Vélez: la Inteligencia Artificial avisó cómo saldrán los octavos de final de la Libertadores

Luego de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores de América y del posterior descanso, comienzan a disputarse los octavos de final del mencionado certamen continental. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa con respecto a los 16 combinados sobrevivientes y que conservan chances de campeonar.

Así las cosas, la Inteligencia Artificial volvió a aparecer en escena para aportar un pronóstico contundente sobre cómo saldrán los octavos de final de la Copa Libertadores. Lógicamente, River Plate, Racing Club, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, los cuatro combinados argentinos que siguen compitiendo, muy atentos a dicho veredicto.

Vélez Sarsfield vs. Fortaleza

Vélez quiere dar el golpe ante Fortaleza.

“Este es un duelo que promete ser muy parejo. Fortaleza, jugando en casa el primer partido, buscará sacar una ventaja importante en un estadio que se hace muy fuerte. Sin embargo, Vélez Sarsfield, con su experiencia en instancias finales, tendrá la misión de neutralizar a los brasileños y definir la serie en su estadio. Pronóstico: Vélez Sarsfield avanza. Por la solidez defensiva que demostró y la jerarquía de sus jugadores en los momentos clave, el ‘Fortín’ se llevará la serie.

Partido de Ida: Fortaleza 1 – 1 Vélez Sarsfield. Un partido muy cerrado en Brasil, donde Vélez Sarsfield logra llevarse un valioso empate.

Partido de Vuelta: Vélez Sarsfield 2 – 0 Fortaleza. Jugando en el Estadio José Amalfitani, el ‘Fortín’ se hace fuerte y con un fútbol sólido, gana el partido y la serie”.

Publicidad

Publicidad

Sao Paulo vs. Atlético Nacional

“Un clásico de la Copa Libertadores. Atlético Nacional, con su rica historia en el torneo, querrá hacer valer la localía en Medellín, un lugar siempre difícil para los rivales. São Paulo, por su parte, llega como uno de los mejores de la fase de grupos y es un equipo muy completo en todas sus líneas. Pronóstico: São Paulo avanza. La calidad del plantel brasileño y el buen momento futbolístico por el que atraviesan los hace favoritos para esta llave.

Partido de Ida: Atlético Nacional 2 – 1 São Paulo. El equipo colombiano se hace fuerte en casa y se lleva la victoria, pero con un gol de visitante de los brasileños que será clave.

Partido de Vuelta: São Paulo 3 – 0 Atlético Nacional. En el Morumbí, São Paulo muestra toda su jerarquía, da vuelta la serie con una goleada y demuestra por qué es candidato”.

Publicidad

Publicidad

Racing Club vs. Peñarol

Racing sueña con su segunda Libertadores.

“Este es otro cruce con mucha historia. Peñarol, uno de los gigantes de Sudamérica, intentará imponer su mística copera. Racing Club, que terminó la fase de grupos con un gran rendimiento, tiene un equipo muy competitivo y con buen pie. Pronóstico: Racing Club avanza. El equipo argentino viene demostrando un fútbol de alto vuelo y tiene la jerarquía necesaria para superar al cuadro uruguayo.

Partido de Ida: Peñarol 1 – 2 Racing Club. En el Centenario, Racing Club se lleva una gran victoria a Buenos Aires, superando a un duro Peñarol con un fútbol ofensivo y contundente.

Publicidad

Publicidad

Partido de Vuelta: Racing Club 1 – 1 Peñarol. En un partido de vuelta muy intenso, Peñarol busca revertir la serie pero Racing Club aguanta la embestida y con un empate se clasifica a la siguiente fase”.

Estudiantes vs. Cerro Porteño

Estudiantes, cuatro veces campeón de la Libertadores.

“Cerro Porteño, que siempre se hace fuerte en La Nueva Olla, querrá dar el golpe en casa. Enfrente tendrá a Estudiantes de La Plata, un equipo con un ADN copero único y muy difícil de vencer en estas instancias. La vuelta en Argentina será decisiva. Pronóstico: Estudiantes de La Plata avanza. La experiencia y el ‘saber jugar’ de la Copa Libertadores le darán la ventaja al ‘Pincha’.

Publicidad

Publicidad

Partido de Ida: Cerro Porteño 1 – 0 Estudiantes de La Plata. El ‘Ciclón de Barrio Obrero’ aprovecha su localía en La Nueva Olla y saca una pequeña ventaja.

Partido de Vuelta: Estudiantes de La Plata 2 – 0 Cerro Porteño. El ‘Pincha’ impone el peso de su historia copera, se hace fuerte en su casa y con un triunfo contundente logra dar vuelta la serie y avanzar a cuartos de final”.

Inter de Porto Alegre vs. Flamengo

“Este es uno de los duelos más atractivos y con sabor a final anticipada. Ambos equipos brasileños tienen plantillas de lujo y un poderío ofensivo temible. El que logre imponer su estilo y ser más efectivo en las áreas, pasará. Pronóstico: Flamengo avanza. A pesar de que Internacional es un gran equipo, el ‘Mengão’ tiene un poderío ofensivo que es difícil de igualar, especialmente con el apoyo de su hinchada en el Maracaná.

Publicidad

Publicidad

Partido de Ida: Internacional 1 – 1 Flamengo. Un partido de ida muy cerrado, con dos equipos que se respetan y no quieren dar ventajas. El empate deja todo abierto para la vuelta.

Partido de Vuelta: Flamengo 2 – 0 Internacional. El ‘Mengão’ se hace gigante en el Maracaná, saca a relucir toda su jerarquía y con un triunfo sin mayores problemas logra pasar a cuartos”.

Liga de Quito vs. Botafogo

“Un cruce muy parejo y con pronóstico reservado. Botafogo llega con la ventaja de cerrar la serie en Brasil, pero Liga de Quito es un equipo muy peligroso, especialmente en la altura de Quito. Pronóstico: Liga de Quito avanza. Si bien Botafogo es un gran equipo, la ventaja de la altura y la experiencia de Liga en estas instancias puede ser un factor determinante.

Publicidad

Publicidad

Partido de Ida: Liga de Quito 2 – 0 Botafogo. El ‘Rey de Copas’ de Ecuador aprovecha la altura y saca una gran ventaja en casa, lo que lo deja con un pie en la siguiente fase.

Partido de Vuelta: Botafogo 1 – 0 Liga de Quito. El equipo brasileño sale con todo, pero a pesar de ganar el partido no le alcanza, ya que Liga de Quito logra contener la diferencia y se clasifica por el global”.

River Plate vs. Libertad

River se prepara para enfrentar a Libertad.

Publicidad

Publicidad

“River Plate es uno de los máximos candidatos al título, y si bien Libertad es un rival complicado, el equipo de Martín Demichelis parte como claro favorito. La vuelta en el Monumental de River podría ser un punto de quiebre. Pronóstico: River Plate avanza. El nivel de su plantel, sumado a la ventaja de cerrar en casa, hacen que el ‘Millonario’ se imponga en la serie.

Partido de Ida: Libertad 0 – 1 River Plate. El ‘Millonario’ logra sacar un gran triunfo en Paraguay, un resultado que lo deja muy cerca de la clasificación.

Partido de Vuelta: River Plate 3 – 1 Libertad. Jugando en un Monumental a reventar, River Plate muestra todo su potencial ofensivo, gana el partido y el global sin problemas”.

Publicidad

Publicidad

Palmeiras vs. Universitario

“Palmeiras, que tuvo un desempeño perfecto en la fase de grupos, es sin duda el rival a vencer en esta edición. Universitario tendrá una tarea muy difícil ante el ‘Verdão’, que es un equipo con mucha jerarquía y un fútbol arrollador. Pronóstico: Palmeiras avanza. El equipo brasileño es el más fuerte de la competencia y se espera que no tenga mayores dificultades para superar esta fase.

Partido de Ida: Universitario 0 – 2 Palmeiras. El ‘Verdão’ demuestra su poderío y saca un gran resultado de Perú, dejando la serie prácticamente sentenciada.

Partido de Vuelta: Palmeiras 3 – 1 Universitario. En Brasil, Palmeiras vuelve a mostrarse superior y con una nueva victoria, confirma su pase a la siguiente ronda como uno de los máximos candidatos”.

Publicidad

Publicidad

ver también Botafogo, el único sudamericano en la categoría del Balón de Oro a Mejor Club Masculino