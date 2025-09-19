Es tendencia:
logotipo del encabezado
Palmeiras

El premio que Palmeiras la dará al Flaco López en medio de la serie ante River y tras su llamado a la Selección Argentina

Los dirigentes del club brasileño le comunicaron su postura al delantero de 24 años con pasado en Lanús.

Por Julián Mazzara

José Manuel López, celebró la clasificación de River a los cuartos de la Libertadores.
© Getty ImagesJosé Manuel López, celebró la clasificación de River a los cuartos de la Libertadores.

Desde su llegada a Palmeiras, el nivel de José Manuel López fue creciendo al punto de que ahora no solamente es clave para Abel Ferreira, sino que también logró ser convocado a la Selección Argentina. Incluso, tuvo la chance de irse hace algunos mercados, ya que River (actual rival en la Copa Libertadores) intentó sumarlo.

“Se habló en 2024, hubo un acercamiento y una conversación, pero siempre hablé con mi entrenador y siempre me dejó en claro lo que él quería de mí y el futuro que tenía el club para mí. Me dejó muy en claro todo, el club hizo un gran esfuerzo para que me quede. Estoy muy feliz de tomar esa decisión”, contó en ESPN. Y ahora, con el fin de evitar una salida, por su buen rendimiento, el Verdão lo premiará.

Según pudo saber BOLAVIP, la dirigencia del cuadro paulista se reunió con la representación del Flaco López para ofrecerle la renovación contractual pese a que el vínculo que los une actualmente finalizará en diciembre de 2027. Tras el primer cónclave que se llevó a cabo el último miércoles, la idea es volver a juntarse el martes por la noche antes de definir la serie copera en São Paulo.

Así como se pudo confirmar las reuniones que hubo entre las partes, donde la primera fue en Buenos Aires, también está definido que la comitiva brasileña quiere prolongar la continuidad del ex Lanús, que fue citado a la Albiceleste para la última fecha de Eliminatorias, por dos temporadas más.

José Manuel López, delantero de Palmeiras. (Miguel Schincariol/Getty Images)

José Manuel López, delantero de Palmeiras. (Miguel Schincariol/Getty Images)

Los números de José Manuel López en la temporada

A lo largo de la temporada, el delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 43 partidos. En los mismos, convirtió 17 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas en 2203 minutos en cancha.

Publicidad
“Solo puedo ver a Bebeto y Romario”: las repercusiones en Brasil del triunfo de Palmeiras ante River por la Copa Libertadores

ver también

“Solo puedo ver a Bebeto y Romario”: las repercusiones en Brasil del triunfo de Palmeiras ante River por la Copa Libertadores

Palmeiras podría perder una figura clave para la revancha contra River por los cuartos de la Copa Libertadores

ver también

Palmeiras podría perder una figura clave para la revancha contra River por los cuartos de la Copa Libertadores

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La decisión de Conmebol con Lucas Martínez Quarta y Gustavo Gómez tras la derrota de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La decisión de Conmebol con Lucas Martínez Quarta y Gustavo Gómez tras la derrota de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores

River hoy: el jugador clave de Palmeiras que está en duda para la revancha y el mensaje de Salas que generó ilusión
River Plate

River hoy: el jugador clave de Palmeiras que está en duda para la revancha y el mensaje de Salas que generó ilusión

Palmeiras podría perder una figura clave para la revancha contra River
Copa Libertadores

Palmeiras podría perder una figura clave para la revancha contra River

Alarmas en Boca: la figura que quedará afuera de los convocados junto con Cavani por una inesperada lesión
Boca Juniors

Alarmas en Boca: la figura que quedará afuera de los convocados junto con Cavani por una inesperada lesión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo