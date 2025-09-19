El premio que Palmeiras la dará al Flaco López en medio de la serie ante River y tras su llamado a la Selección Argentina

Desde su llegada a Palmeiras, el nivel de José Manuel López fue creciendo al punto de que ahora no solamente es clave para Abel Ferreira, sino que también logró ser convocado a la Selección Argentina. Incluso, tuvo la chance de irse hace algunos mercados, ya que River (actual rival en la Copa Libertadores) intentó sumarlo.

“Se habló en 2024, hubo un acercamiento y una conversación, pero siempre hablé con mi entrenador y siempre me dejó en claro lo que él quería de mí y el futuro que tenía el club para mí. Me dejó muy en claro todo, el club hizo un gran esfuerzo para que me quede. Estoy muy feliz de tomar esa decisión”, contó en ESPN. Y ahora, con el fin de evitar una salida, por su buen rendimiento, el Verdão lo premiará.

Según pudo saber BOLAVIP, la dirigencia del cuadro paulista se reunió con la representación del Flaco López para ofrecerle la renovación contractual pese a que el vínculo que los une actualmente finalizará en diciembre de 2027. Tras el primer cónclave que se llevó a cabo el último miércoles, la idea es volver a juntarse el martes por la noche antes de definir la serie copera en São Paulo.

Así como se pudo confirmar las reuniones que hubo entre las partes, donde la primera fue en Buenos Aires, también está definido que la comitiva brasileña quiere prolongar la continuidad del ex Lanús, que fue citado a la Albiceleste para la última fecha de Eliminatorias, por dos temporadas más.

José Manuel López, delantero de Palmeiras. (Miguel Schincariol/Getty Images)

Los números de José Manuel López en la temporada

A lo largo de la temporada, el delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 43 partidos. En los mismos, convirtió 17 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas en 2203 minutos en cancha.

