Tras el título que le otorgaron a Rosario Central, ahora le darán este premio a Racing

A lo largo de las últimas horas, se generó una enorme polémica en torno al título que la Asociación del Fútbol Argentino le otorgó a Rosario Central por ser el equipo que más puntos acumuló en la tabla general durante la temporada 2025. Si bien la desprolijidad se hizo presente, sobre todo porque se otorgó con el certamen en marcha y no a partir del próximo año, para continuar con los premios, condecoraron a Racing.

Sí, aunque cueste creerlo, desde Viamonte 1366 le comunicaron a los de Avellaneda que también tendrán un galardón. Pero será completamente diferente al que se llevó el Canalla, que logró el sueño de Ángel Di María. En este caso, la institución presidida por Diego Milito se quedó con un trofeo que, en 2021 se llevó Talleres, en 2022 quedó en manos de River, en 2023 fue para el periodista Hernán Feler, mientras que en 2024 lo obtuvo Defensa y Justicia.

“Racing Club recibirá este fin de semana el Premio Wiesenthal 2025, que otorgan en conjunto la Liga y el Centro Wiesenthal, por haber llevado a la práctica medidas concretas en pos de una sociedad más inclusiva”, indicó el sitio de la Liga Profesional para hacer oficial el comunicado.

Para ampliar y dejar en claro el sentido de esta premiación, destacaron “la adhesión al Programa de 11 puntos contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia en el Deporte, mediante el cual se hace al socio personalmente responsable de los actos que perjudiquen la política del Club en cuanto al respeto del otro“. Por otra parte, sostienen que la Academia “brindó espacios a organizaciones sociales antes de cada partido, favoreciendo la difusión de mensajes de respeto, inclusión y convivencia“.

Diego Milito, presidente de Racing Club. (Getty Images)

¿Qué es el Centro Simon Wiesenthal?

Cuando, en 2021, a Talleres se le entregó el Premio Wiesenthal, las autoridades del club cordobés explicaron la razón por la que fueron condecorados. Y no solo indicaron que se trata de un acuerdo de la AFA, donde se obliga a los árbitros a suspender un partido cuando se pronuncian cánticos racistas o xenófobos.

Publicidad

Publicidad

ver también El explosivo posteo de Jorgelina Cardoso sobre el título que AFA le otorgó a Rosario Central

ver también Chiqui Tapia salió al cruce luego de las críticas de Javier Tebas al fútbol argentino: “¿Qué podemos esperar?”

“El Centro Simon Wiesenthal es una organización judía internacional de derechos humanos que cuenta con más de 400.000 miembros en todo el mundo y cuyo objeto es tomar las lecciones del Holocausto y aplicarlas a la lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo. Es miembro consultivo de las Naciones Unidas, la UNESCO, la OSCE, el Consejo de Europa, la OEA y el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)”, detallaron.

DATOS CLAVES