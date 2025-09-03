Fue deseo de Gallardo, no llegó a River por su elevado contrato y será refuerzo de un posible rival de la Copa Libertadores

Desde que Marcelo Gallardo asumió como entrenador de River, hubo varios jugadores que le sacaron el sueño y los fue a buscar en más de un mercado de pases y Emiliano Rigoni es uno de ellos. El volante ofensivo, surgido de Belgrano de Córdoba le encantaba al Muñeco y el Millonario llegó a negociar con el Pirata allá por el año 2015, pero no se concretó, también lo sondeó en 2017, aunque luego se hizo más complicado todo porque emigró al fútbol europeo y los valores de negociación son otros.

Emiliano Rigoni se convirtió en futbolista de Sao Paulo en las últimas horas. El nacido en Coloni Caroya, Córdoba, en el año 1993, tendrá su segundo ciclo en el elenco brasileño, que ahora tiene como entrenador a Hernán Crespo. Rigoni llegó desde León de México y firmó contrato hasta fines de 2025, con renovación automático hasta fines de 2026. De esta manera, podría enfrentar a River en esta edición de la Copa Libertadores, aunque para que eso suceda, ambos deberán superar los cuartos de final.

Por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, River enfrentará a Palmeiras: la ida será en el Estadio Monumental el miércoles 17 de septiembre, mientras que la revancha se disputará en San Pablo una semana más tarde. Por su parte, Sao Paulo se verá las caras ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el duelo de ida en Ecuador y la revancha en Brasil. Cabe destacar que, en caso que el Millonario y el Tricolor avancen y se tengan que enfrentar, la ida será en Buenos Aires y la revancha en San Pablo.

¿Por qué Emiliano Rigoni no llegó a River?

La primera vez que hubo negociaciones de River por Rigoni fue en 2015, cuando le ofreció a Belgrano unos 2 millones de dólares por el 60% del pase y el Pirata no aceptó. Ya para 2019, cuando el futbolista pertenecía al Zenit, pero se desempeñaba a préstamo en Atalanta, su representante -Juan Cruz Oller- dijo: “Rigoni es un viejo deseo de River y el jugador me ha manifestado que en algún momento quiere jugar allí; a realidad es que hoy tiene un contrato muy elevado de pagar en Argentina”.

Así presentó Sao Paulo a Emiliano Rigoni

A través de sus redes sociales, el conjunto paulista compartió: “El São Paulo acordó el martes (02) o el regreso del delantero Emiliano Rigoni. El argentino de 32 años, quien jugó en el Club León de México, firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, con renovación automática prevista hasta el 31 de diciembre de 2026”. Cabe recordar que Emiliano Rigoni vistió la casaca de Sao Paulo entre 2021 y 2022, en ese período disputó 70 partidos, en los que marcó 13 goles y brindó 9 asistencias.

