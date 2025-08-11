La decisión de Gustavo Costas con Marcos Rojo para la visita de Racing a Peñarol por Copa Libertadores

En la última semana, Marcos Rojo arregló una dilatada rescisión de contrato con Boca Juniors y, rápidamente, se sumó a las filas de Racing Club con el pase en su poder. Sin embargo, su llegada como agente libre trajo una complicación en Avellaneda.

El defensor central no podrá afrontar el Torneo Clausura con la Academia por haber sido anotado después del 24 de julio, la fecha límite para inscribir jugadores libres. Por eso, tras fallar en el intento de negociar con Boca y el pedido especial a AFA, Gustavo Costas solo lo tendrá a disposición para la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

A pesar de la mala noticia, Racing tiene por delante la serie de octavos de final del certamen internacional y podrá sacarle el jugo a su nuevo refuerzo. Es que, este lunes, Costas entregó la lista de convocados para la visita a Peñarol por el partido de ida.

El entrenador de la Academia entregó una lista con 28 futbolistas entre los que se encuentra Marcos Rojo. De esta manera, los de Avellaneda podrán contar con el experimentado defensor, que podría sumar sus primeros minutos ante el Carbonero en el Estadio Campeón del Siglo.

Rojo y su primer encuentro con los hinchas de Racing

Este lunes por la noche, la Academia arribó a Montevideo para concentrarse de cara al primer choque ante Peñarol. En la puerta del hotel, Rojo firmó autógrafos y se sacó fotos con los hinchas que cruzaron el charco para alentar a su equipo.

Rojo contó qué le dijo Costas para tentarlo con Racing

“¿Qué me dijo Costas? Que quería un hijo de put* en el equipo, ja“, soltó entre risas el defensor, acerca de su primera conversación con su nuevo DT, a través de un video publicado por la cuenta oficial de Racing mientras se realizaba la revisión médica.

En la misma charla telefónica, otro de los temas centrales que habría tocado Costas es nada menos que el nombre que figurará en su camiseta. El pedido fue claro: ninguna referencia a Independiente. Y el zaguero acató. Así es como, si bien lucirá el número ‘6’ que también utilizó en Boca, en la espalda no figurará su apellido, sino que dirá “Marcos R.”.

