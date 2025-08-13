La queja de Diego Milito tras la derrota de Racing en su visita a Peñarol por la Libertadores: “Nunca vivimos algo así”

Racing cayó 1-0 como visitante de Peñarol en un partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el que nunca se sintió cómodo ni encontró los caminos futbolísticos para hacer prevalecer su propuesta, algo que el propio Gustavo Costas aseguró en rueda de prensa que cambiará radicalmente la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda.

La incomodidad de los futbolistas dentro del terreno de juego se trasladó también a la experiencia de los hinchas que llegaron hasta Montevideo para alentar al equipo y que terminaron viviendo una odisea que se terminó recién en horas de la madrugada de este miércoles.

Por disposición del ministerio del Interior de Uruguay, la hinchada de La Academia fue obligada a ingresar a la cancha cuatro horas antes de que arranque el partido. Y aunque el partido finalizó a las 23.30, tuvo que permanecer en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo hasta alrededor de las 2 de la mañana.

Para no dejar solos a sus hinchas, el plantel de Racing se quedó en el vestuario hasta que estos fueran habilitados para comenzar a salir e incluso Gustavo Costas llegó a acercarse a ellos para dialogar sobre lo que estaba sucediendo y saber cómo se encontraban.

Los hinchas de Racing llegaron en gran número a Montevideo para alentar al equipo.

A toda la situación se refirió Diego Milito, presidente de La Academia, dejando ver el fastidio al que también se sumó el malestar por la derrota, pero más por un rendimiento futbolístico inesperado. “Es una locura. Nosotros lógicamente todavía estamos en el estadio y no nos vamos a ir hasta que no se vaya el último hincha de Racing”, comenzó diciendo.

Y explicó: “Nunca vivimos algo así. Estoy en contacto con el presidente de Peñarol, que está tratando de hablar con el Ministerio del Interior, porque esto es pura y exclusivamente acá de Uruguay y de la policía, que no liberan la posibilidad de que la gente pueda salir. Hay parte de la comisión directiva nuestra en la tribuna, con familias. Es una locura”.

¿Cuándo es la revancha entre Racing y Peñarol?

El partido revancha de octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol está programado para el próximo martes 19 de agosto desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. La Academia deberá revertir una desventaja de 1-0 para poder meterse entre los ocho mejores equipos del certamen continental.