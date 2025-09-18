Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Las dos épicas en Brasil por Copa Libertadores que ilusionan a los hinchas de River de cara a la revancha contra Palmeiras

El Millonario cayó ante el Verdao por 2 a 1 el pasado miércoles en el Estadio Monumental y todo se definirá la semana que viene en San Pablo.

Por Lautaro Toschi

Nacho Fernández ante Gremio en 2018
© GettyNacho Fernández ante Gremio en 2018

River va a necesitar una noche perfecta en San Pablo el próximo miércoles si quiere avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo cayeron por 2 a 1 en el Estadio Monumental por la ida y todo se definirá en Brasil. El Millonario ya sabe lo que es dar vuelta una serie en el país vecino y lo hizo en dos ediciones que luego terminó ganando: 2015 y 2018

Lo que es claro es que River no puede repetir lo que hizo en el primer tiempo. Jugó con poca intensidad, un mediocampo sumamente despoblado y con errores individuales garrafales que hicieron que Palmeiras se vaya al descanso con una ventaja de 2 a 0. En cambio, la segunda mitad fue una muestra de carácter, logró descontar en el tramo final y eso le da esperanzas para revertir la serie. Marcelo Gallardo tendrá que trabajar y mucho en estos días para ir en búsqueda de la épica, algo que logró ante Cruzeiro en 2015 y frente a Gremio en 2018. 

La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”

ver también

La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”

Cruzeiro 2015 

En 2015, River pasó la fase de grupos casi de milagro. Fue el peor de lo segundos y en octavos de final se midió ante el mejor de los primeros, que fue Boca. Tras el 1 a 0 en la ida y la suspensión por agresión a los jugadores del Millonario, los de Núñez se metieron en cuartos de final, donde debían verse las caras ante Cruzeiro. El duelo de ida se jugó en el Monumental y los brasileños se impusieron por 1 a 0, pero todo cambió en Brasil: los de Gallardo jugaron un partido perfecto y lo ganaron por 3 a 0 con goles de Carlos Sánchez, Jonatan Maidana y Teo Gutiérrez. En semifinales superarían a Guaraní y en la final a Tigres. 

Maidana grita su gol ante Cruzeiro en Brasil. (Foto: Getty).

Maidana grita su gol ante Cruzeiro en Brasil. (Foto: Getty).

Gremio 2018 

River se había afianzado como uno de los mejores equipos del continente y en la Copa Libertadores lo venía demostrando. Hizo una gran fase de grupos, dejó en el camino a Racing en octavos, a Independiente en cuartos y en semifinales llegó el turno de enfrentar a Gremio, el vigente campeón. Los brasileños ganaron en la ida por 1 a 0, en la revancha también se imponían con el mismo resultado, pero a falta de diez minutos descontó Borré para el Millonario y sobre el final lo dio vuelta el Pity Martínez de penal, como en ese momento, en caso de empate, el que tenga más cantidad de goles de visitante avanzaba de fase, los de Gallardo se metieron en la final y se la ganaron a Boca. 

Pity Martínez, el autor del tanto del triunfo del Millonario ante Gremio. (Foto: Getty).

Pity Martínez, el autor del tanto del triunfo del Millonario ante Gremio. (Foto: Getty).

Publicidad

¿Dónde ver River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025? 

El duelo entre River y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.  

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium. 

Gallardo reveló que fue lo que más le molestó de la derrota de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores

ver también

Gallardo reveló que fue lo que más le molestó de la derrota de River ante Palmeiras por la Copa Libertadores

El mensaje de Kevin Castaño en plena madrugada tras la derrota de River ante Palmeiras: “Diestra victoriosa”

ver también

El mensaje de Kevin Castaño en plena madrugada tras la derrota de River ante Palmeiras: “Diestra victoriosa”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Los pésimos números de Palmeiras como local que ilusionan a River en la Copa Libertadores

La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”
Copa Libertadores

La figura de Palmeiras se lamentó por dejar con vida a River: “Tiene mucha historia”

Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: "Gran admiración"
Copa Libertadores

Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: "Gran admiración"

Valdano sobre Mastantuono: ''Tiene que convencer a la gente del Real Madrid''
Fútbol europeo

Valdano sobre Mastantuono: ''Tiene que convencer a la gente del Real Madrid''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo