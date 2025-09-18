Las dos épicas en Brasil por Copa Libertadores que ilusionan a los hinchas de River de cara a la revancha contra Palmeiras

River va a necesitar una noche perfecta en San Pablo el próximo miércoles si quiere avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo cayeron por 2 a 1 en el Estadio Monumental por la ida y todo se definirá en Brasil. El Millonario ya sabe lo que es dar vuelta una serie en el país vecino y lo hizo en dos ediciones que luego terminó ganando: 2015 y 2018.

Lo que es claro es que River no puede repetir lo que hizo en el primer tiempo. Jugó con poca intensidad, un mediocampo sumamente despoblado y con errores individuales garrafales que hicieron que Palmeiras se vaya al descanso con una ventaja de 2 a 0. En cambio, la segunda mitad fue una muestra de carácter, logró descontar en el tramo final y eso le da esperanzas para revertir la serie. Marcelo Gallardo tendrá que trabajar y mucho en estos días para ir en búsqueda de la épica, algo que logró ante Cruzeiro en 2015 y frente a Gremio en 2018.

Cruzeiro 2015

En 2015, River pasó la fase de grupos casi de milagro. Fue el peor de lo segundos y en octavos de final se midió ante el mejor de los primeros, que fue Boca. Tras el 1 a 0 en la ida y la suspensión por agresión a los jugadores del Millonario, los de Núñez se metieron en cuartos de final, donde debían verse las caras ante Cruzeiro. El duelo de ida se jugó en el Monumental y los brasileños se impusieron por 1 a 0, pero todo cambió en Brasil: los de Gallardo jugaron un partido perfecto y lo ganaron por 3 a 0 con goles de Carlos Sánchez, Jonatan Maidana y Teo Gutiérrez. En semifinales superarían a Guaraní y en la final a Tigres.

Maidana grita su gol ante Cruzeiro en Brasil. (Foto: Getty).

Gremio 2018

River se había afianzado como uno de los mejores equipos del continente y en la Copa Libertadores lo venía demostrando. Hizo una gran fase de grupos, dejó en el camino a Racing en octavos, a Independiente en cuartos y en semifinales llegó el turno de enfrentar a Gremio, el vigente campeón. Los brasileños ganaron en la ida por 1 a 0, en la revancha también se imponían con el mismo resultado, pero a falta de diez minutos descontó Borré para el Millonario y sobre el final lo dio vuelta el Pity Martínez de penal, como en ese momento, en caso de empate, el que tenga más cantidad de goles de visitante avanzaba de fase, los de Gallardo se metieron en la final y se la ganaron a Boca.

Pity Martínez, el autor del tanto del triunfo del Millonario ante Gremio. (Foto: Getty).

