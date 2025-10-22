Es tendencia:
Qué canal pasa Flamengo vs. Racing por la semifinal de la Copa Libertadores 2025

La Academia visitará al Mengao este miércoles desde las 21.30 horas por la ida de las semifinales del torneo más importante del continente.

Por Lautaro Toschi

Santiago Solari celebra el pase a semifinales de la Libertadores
Santiago Solari celebra el pase a semifinales de la Libertadores

Este miércoles comienzan las semifinales de la Copa Libertadores para Racing y Flamengo. Desde las 21.30 horas, en el emblemático Estadio Maracaná, la Academia se medirá ante el Mengao por el partido de ida. Cabe recordar que los de Avellaneda llegaron a esta instancia luego de dejar en el camino a Vélez, mientras que los brasileños hicieron lo propio con Estudiantes de La Plata por penales.

Racing viene de ganar la Copa Sudamericana en 2024 y llega a una semifinal de Copa Libertadores después de 28 años, la última vez había sido en 1997 con derrota ante Sporting Cristal, quien luego caería en la final contra Cruzeiro. Por su parte, los brasileños están algo más acostumbrados a jugar estas instancias en los últimos años, sin ir más lejos en 2022 fueron campeones de América por última vez.

¿Cómo ver Flamengo vs. Racing por la semifinal de la Copa Libertadores?

Racing visitará a Flamengo este miércoles 22 de octubre de 2025 por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y la misma se podrá ver a través de Telefé, Fox Sports y también a través de Disney+. El duelo comenzará a partir de las 21.30 horas en Argentina.

Pronósticos Flamengo vs Racing Club: la Academia quiere sorprender en el Maracaná

Las probables formaciones de Racing y Flamengo

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa o Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Racing visita a Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores 2025: probables formaciones, hora y cómo ver por TV

Serie abierta: la Inteligencia Artificial avisó cómo saldrá la ida entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores

