Racing visita a Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores 2025: probables formaciones, hora y cómo ver por TV

Este miércoles, a partir de las 21:30, Racing y Flamengo se enfrentarán por una de las semifinales de la Copa Libertadores. La cita será en el Maracaná, donde los de Gustavo Costas jamás ganaron en su historia, pero por penales lograron eliminar al mismo rival en la edición de 2020.

Después de eliminar a Vélez Sarsfield, además de conseguir buenos resultados en el campeonato local, la Academia llega a este encuentro con algunos futbolistas tocados físicamente, como son los casos de Gabriel Rojas y Santiago Sosa, pero también recuperó a Juan Nardoni y Gabriel Arias, aunque este último estará entre los suplentes.

ver también Serie abierta: la Inteligencia Artificial avisó cómo saldrá la ida entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores

Cabe destacar que Costas no cuenta con Elías Torres ni con Franco Pardo, quienes se recuperan de una rotura de ligamentos cruzados y de un desgarro grado III en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo, respectivamente. Por eso mismo, no participarán de la serie.

Por su parte, el Rubro-Negro viene de ganarle a Palmeiras por la jornada 29 del Brasileirão y lidera el campeonato más importante de su país junto al Verdão. En cuanto a lo que fue la serie de cuartos de final, por la que llegó a esta instancia, eliminó a Estudiantes de La Plata por medio de los penales, ya que había ganado por 2-1 en Río de Janeiro y, en el Estadio Jorge Luis Hirschi perdió por la mínima diferencia.

En cuanto a la actualidad del plantel que comanda Filipe Luis, quien encendió las alarmas frente a los de Abel Ferreira fue Leo Ortiz, el defensor central que tienen los cariocas, ya que chocó con el delantero Vítor Roque y sufrió un fuerte golpe en el tobillo que le impidió continuar en el campo de juego. Incluso, le realizaron estudios médicos que determinaron que sufrió una distensión ligamentaria y su presencia quedó completamente en duda.

Adrián Martínez y Pedro, los goleadores de Racing y Flamengo. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La posible formación de Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

ver también Gustavo Costas definió que Luciano Vietto sea el reemplazante de Elías Torres en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo

La posible formación de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa o Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

Estadio: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracaná)

Hora: 21.30

TV: Fox Sports, Telefe y ESPN a través de Disney+.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Publicidad

Publicidad

ver también Pronósticos Flamengo vs Racing Club: la Academia quiere sorprender en el Maracaná

El cuadro de la Copa Libertadores