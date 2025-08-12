Es tendencia:
Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores

La Academia abrirá los octavos de final en Montevideo en casa del Carbonero.

Por Agustín Vetere

Racing encara los octavos de final.
En el Estadio Campeón del Siglo, Racing Club inicia su camino ante Peñarol en la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores 2025. Por el encuentro de ida de los octavos de final, el combinado dirigido por Gustavo Costas intentará llevarse un resultado positivo este martes desde las 21.30.

La Academia, último campeón de la Copa Sudamericana, viene de una gran fase de grupos en la que se clasificó a esta ronda como líder de su zona. Delante, el Carbonero accedió a los octavos tras finalizar en la segunda posición de su grupo, detrás de Vélez Sarsfield.

Como condimento adicional, Racing contará con Marcos Rojo, flamante refuerzo de los de Avellaneda, presente en su primera convocatoria. El exdefensor de Boca ocupará un lugar en el banco de suplentes a la espera de sus primeros minutos con esta nueva camiseta.

¿Qué pasa si Racing gana, empata o pierde ante Peñarol?

Si Racing gana ante Peñarol tendrá buenas chances de clasificarse a cuartos de final como local la próxima semana. Incluso, un empate le alcanzará, así como también una derrota por menor diferencia al triunfo que pueda obtener este martes.

Si Racing empata ante Peñarol dependerá de una victoria en el Cilindro de Avellaneda. En caso de cosechar una nueva igualdad habrá penales, mientras que una derrota en casa lo dejará afuera.

Si Racing pierde ante Peñarol deberá ganar sí o sí en Avellaneda. Si supera la diferencia de goles clasificará directamente, aunque si gana por la misma brecha habrá penales. Cualquier otro resultado, incluso la victoria por una diferencia menor, lo dejará eliminado.

Las formaciones de Peñarol y Racing

Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Eric Remedi; y Maximiliano Silvera.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

