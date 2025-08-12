Por qué no juega hoy Marcos Rojo en Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores

Peñarol y Racing le dan inicio a una de las ocho llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores, y se enfrentan en el Estadio Campeón del Siglo. Luego de que se generara una enorme repercusión por el arribo de Marcos Rojo al elenco liderado por Gustavo Costas, el defensor fue convocado para el partido.

El ex Manchester United y Sporting Lisboa fue el último refuerzo que se sumó al plantel, pero no puede afrontar el Torneo Clausura por una cuestión reglamentaria y solamente estará disponible en la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Pese a esto, el defensor no juega frente al Manya.

Costas, el entrenador de Racing, vio muy bien a Rojo durante los entrenamientos que tuvo a lo largo de estos últimos días, pero decidió mantener en la formación titular a aquellos futbolistas que vienen con experiencia en la institución. Por lo tanto, en la línea defensiva aparecen Marco Di Césare, Santiago Sosa y Nazareno Colombo.

A raíz de la decisión que tomó el estratega de Racing, el zaguero nacido en la ciudad de La Plata estará entre los jugadores que integren el banco de suplentes y aguardará por su debut muy cerca del cuerpo técnico. Por lo tanto, es muy posible que ingrese en el complemento.

Marcos Rojo, nuevo jugador de Racing. (Foto: Prensa Racing)

¿Cómo llegó Marcos Rojo a Racing?

El arribo de Marcos Rojo se dio luego de que rompiera su vínculo con Boca, el cual lo ligaba hasta diciembre de 2025. Distanciado de Juan Román Riquelme, fue separado del plantel y decidió ponerle fin a su estadía.

Al momento de firmar con Racing, su contrato se confeccionó por una temporada, con la opción de prolongarlo por un año más si es que cumple ciertos objetivos.

