Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Vélez por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores

Este martes, en el Estadio Presidente Perón, Racing y Vélez definen al primero de los semifinalistas de la Copa Libertadores 2025, y con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Tras lo que fue el primer compromiso disputado en Liniers, que quedó en poder de los liderados por Gustavo Costas, la serie no está cerrada.

Durante el fin de semana, en el que hubo competencia a nivel local, en ambos hubo cambios. Claro, debían guardar a sus habituales titulares para la revancha que tiene a la Academia arriba en el resultado global y que el Fortín está obligado a obtener un triunfo por buena diferencia en el marcador para meterse en la siguiente instancia.

Si Racing gana , sin importar el resultado final, automáticamente clasificará a las semifinales de la Copa Libertadores, donde esperará por el ganador de la llave que protagonizan Estudiantes de La Plata y Flamengo .

, sin importar el resultado final, automáticamente clasificará a las semifinales de la Copa Libertadores, donde esperará por el ganador de la llave que protagonizan y . Si Racing empata , por el resultado favorable que obtuvo en la ida (1-0), logrará la clasificación a la siguiente instancia.

, por el resultado favorable que obtuvo en la ida (1-0), logrará la clasificación a la siguiente instancia. Si Racing pierde, dependerá del resultado final para que quede eliminado o se defina el pasaje por medio de los penales. Para que Vélez clasifique deberá ganar por dos goles de ventaja, como mínimo.

Vélez y Racing abrieron la serie en Liniers, y ahora definen en Avellaneda. (Getty Images)

Las formaciones de Racing y Vélez por la Copa Libertadores

El cuadro de la Copa Libertadores

Publicidad