Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores

El Fortín visita a Avellaneda en búsqueda de una victoria para seguir con vida en el certamen.

Por Marco D'arcangelo

Vélez va por la clasificación a las semis de la Libertadores.
Luego de caer 1 a 0 en el encuentro de ida en el Estadio José Amalfitani, Vélez visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda con el objetivo de dar vuelta la llave de cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores y acceder a la primera semifinal del certamen. 

Debido a que perdió en el primer partido, el equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto está obligado a ganar para seguir con vida en el certamen. Cualquier otro resultado no le servirá, por lo que perderá la serie y quedará eliminado en cuartos de final. 

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde contra Racing por la Copa Libertadores

  • Si Vélez gana: en caso de ganar por un gol de diferencia, el Fortín igualará la serie y se definirá por penales. Si logra el triunfo por una mayor diferencia, avanzará directamente a las semifinales. 
  • Si Vélez empata: una igualdad no le servirá al equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto, ya que quedará un gol abajo en la serie, y por ende, eliminado. 
  • Si Vélez pierde: cualquier derrota deja eliminado al Fortín de Liniers de la Copa Libertadores, ya que también perdió la ida.

