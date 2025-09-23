Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores

Luego de caer 1 a 0 en el encuentro de ida en el Estadio José Amalfitani, Vélez visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda con el objetivo de dar vuelta la llave de cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores y acceder a la primera semifinal del certamen.

Debido a que perdió en el primer partido, el equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto está obligado a ganar para seguir con vida en el certamen. Cualquier otro resultado no le servirá, por lo que perderá la serie y quedará eliminado en cuartos de final.

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde contra Racing por la Copa Libertadores

Si Vélez gana : en caso de ganar por un gol de diferencia, el Fortín igualará la serie y se definirá por penales. Si logra el triunfo por una mayor diferencia, avanzará directamente a las semifinales.

: en caso de ganar por un gol de diferencia, el Fortín igualará la serie y se definirá por penales. Si logra el triunfo por una mayor diferencia, avanzará directamente a las semifinales. Si Vélez empata : una igualdad no le servirá al equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto, ya que quedará un gol abajo en la serie, y por ende, eliminado.

: una igualdad no le servirá al equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto, ya que quedará un gol abajo en la serie, y por ende, eliminado. Si Vélez pierde: cualquier derrota deja eliminado al Fortín de Liniers de la Copa Libertadores, ya que también perdió la ida.

Vélez vs. Racing por la Copa Libertadores: formaciones y minuto a minuto

ver también Atentos River, Racing, Vélez y Estudiantes: en medio de las polémicas, Conmebol definió a los árbitros de la vuelta de los 4tos de final de la Libertadores