¿Se suspenden Racing-Peñarol y Vélez-Fortaleza por las fuertes lluvias?

La jornada de octavos de final de Copa Libertadores de América abre este martes con 3 encuentros, aunque 2 de ellos mantienen una incertidumbre que en las próximas horas puede tener novedades importantes.

Vélez Sarsfield y Fortaleza abren las vueltas de octavos en Liniers, mientras que más tarde Racing y Peñarol juegan en Avellaneda. Sin embargo, el fuerte temporal que azota a la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas le pone un manto de duda a la realización de ambos encuentros.

Es que desde este lunes por la noche la ciudad está azotada por un fuerte temporal de lluvias y viento. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por un temporal que incluye lluvias intensas y fuertes vientos durante todo el martes, por lo que no se esperan que las condiciones mejoren demasiado a la hora de los respectivos partidos.

Lo cierto es que, hasta el momento, desde ambos clubes aseguran que el campo de juego está en condiciones pese a la gran cantidad de agua caída, aunque habrá que ver qué es lo que pasa si continúa con esta intensidad de precipitaciones.

La decisión de Conmebol y la posible suspensión

Pese a las especulaciones, por reglamento de Conmebol no habrá ninguna decisión hasta por lo menos 3 horas antes de cada encuentro. En ese momento, las autoridades del organismo y también los árbitros recorrerán los campos de juegos y determinarán si es viable la realización del juego.

En caso de una posible postergación, se habla de que Racing-Peñarol podría jugarse recién el jueves, ya que el miércoles en Avellaneda juega Independiente frente a la Universidad de Chile.

Por el lado de Vélez-Fortaleza, en caso de no poder jugarse este martes, la reprogramación podría darse para este miércoles 20.

El cronograma de octavos de final de la Copa Libertadores:

Martes 19 de agosto

Vélez (0) vs. Fortaleza (0)

Racing (0) vs. Peñarol (1)

San Pablo (0) vs. Atlético Nacional (0)

Miércoles 20 de agosto

Estudiantes (1) vs. Cerro Porteño (0)

Inter (0) vs. Flamengo (1)

Jueves 21 de agosto