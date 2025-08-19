Es tendencia:
¿Se juega Racing-Peñarol y Vélez-Fortaleza? La decisión de Conmebol por el temporal en Buenos Aires

Fuertes lluvias, vientos y hasta algo de actividad eléctrica azotan a Buenos Aires desde el lunes por la noche y hay incertidumbre sobre los partidos de Copa Libertadores.

Por Pablo Rodríguez Denis

¿Se suspenden Racing-Peñarol y Vélez-Fortaleza por las fuertes lluvias?
La jornada de octavos de final de Copa Libertadores de América abre este martes con 3 encuentros, aunque 2 de ellos mantienen una incertidumbre que en las próximas horas puede tener novedades importantes.

Vélez Sarsfield y Fortaleza abren las vueltas de octavos en Liniers, mientras que más tarde Racing y Peñarol juegan en Avellaneda. Sin embargo, el fuerte temporal que azota a la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas le pone un manto de duda a la realización de ambos encuentros.

Es que desde este lunes por la noche la ciudad está azotada por un fuerte temporal de lluvias y viento. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por un temporal que incluye lluvias intensas y fuertes vientos durante todo el martes, por lo que no se esperan que las condiciones mejoren demasiado a la hora de los respectivos partidos.

Lo cierto es que, hasta el momento, desde ambos clubes aseguran que el campo de juego está en condiciones pese a la gran cantidad de agua caída, aunque habrá que ver qué es lo que pasa si continúa con esta intensidad de precipitaciones.

Tres IA se pusieron de acuerdo y avisaron quién será el campeón de la Copa Libertadores 2025

La decisión de Conmebol y la posible suspensión

Pese a las especulaciones, por reglamento de Conmebol no habrá ninguna decisión hasta por lo menos 3 horas antes de cada encuentro. En ese momento, las autoridades del organismo y también los árbitros recorrerán los campos de juegos y determinarán si es viable la realización del juego.

En caso de una posible postergación, se habla de que Racing-Peñarol podría jugarse recién el jueves, ya que el miércoles en Avellaneda juega Independiente frente a la Universidad de Chile.

Por el lado de Vélez-Fortaleza, en caso de no poder jugarse este martes, la reprogramación podría darse para este miércoles 20.

El cronograma de octavos de final de la Copa Libertadores:

Martes 19 de agosto

  • Vélez (0) vs. Fortaleza (0)
  • Racing (0) vs. Peñarol (1)
  • San Pablo (0) vs. Atlético Nacional (0)
Miércoles 20 de agosto

  • Estudiantes (1) vs. Cerro Porteño (0)
  • Inter (0) vs. Flamengo (1)

Jueves 21 de agosto

  • Liga de Quito (0) vs. Botafogo (1)
  • River (0) vs. Libertad (0)
  • Palmeiras (4) vs. Universitario (0)
pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis

