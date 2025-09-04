Es tendencia:
Eliminatorias Sudamericanas

Por qué hay solo niños en una tribuna del Estadio Monumental en Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias

Una sanción de FIFA provocó la reducción del público en el partido entre Argentina y Venezuela.

Por Julián Mazzara

Estadio Antonio Vespucio Liberti.
Por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, la Selección Argentina se enfrenta a su par de Venezuela y el encuentro tendrá un condimento muy especial, ya que se lleva a cabo el último compromiso oficial de Lionel Messi en su tierra.

Si bien hay mucha expectativa por parte de los fanáticos debido a la presentación de la Pulga, lo que generó que las entradas se agotaran rápidamente, también hay una particularidad: el estadio tendrá un aforo reducido debido a una sanción que implementó FIFA.

Desde la Casa Madre del fútbol redujeron la capacidad de la tribuna Centenario Baja por cánticos discriminatorios y homofóbicos en lo que fue la última presentación contra la Selección de Colombia, y solamente se puede utilizar el 75% de la capacidad de dicho sector. Allí, solamente hay presencia de público infantil, donde la Asociación del Fútbol Argentino aprovechó para darle la oportunidad a niños de diferentes escuelas para que presencien el evento.

Por otra parte, en la tribuna Centenario Alta debe exhibirse una bandera, por pedido de Conmebol, con un mensaje para “generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”, según indicó el comunicado oficial que emitieron las autoridades de la AFA tras recibir la sanción.

Las sanciones de la FIFA a Argentina

  • Argentina vs. Chile – Orden y seguridad en partidos, encendido de fuegos artificiales o cualquier otro objeto – Artículo 17, Artículo 17.2.c – Multa 1,000 Francos Suizos
  • Argentina vs. Colombia – Discriminación y abusos racistas – Artículo 15 – Implementación de un plan preventivo, reducción de un 25% de espectadores para el próximo partido o, alternativamente, asientos ocupados por una comunidad o un grupo de interés especial – Multa de 120,000 francos suizos
  • Argentina vs. Colombia – Falta de conducta de jugadores u oficiales, falta de conducta de equipo. Artículo 14, Artículo 14.5 – Multa de 20,000 francos suizos
  • Argentina vs. Colombia – Falta de conducta de jugadores u oficiales, infracción seria. Artículo 14, Artículo 14.1.e – Enzo Fernández – Dos partidos de suspensión y multa de 5000 francos suizos
Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia fueron las otras Asociaciones y Federaciones de CONMEBOL que aparecieron en el comunicado de sanciones en el que se detallaron las infracciones cometidas por seleccionados de cada continente y confederación.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

julián mazzara
Julián Mazzara

