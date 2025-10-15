Es tendencia:
La insólita explicación del Bayer Leverkusen de por qué no juega Claudio Echeverri

Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, explicó el motivo por el que el Diablito juega poco.

Por Germán Carrara

El director deportivo del Bayer Leverkusen dijo que Claudio Echeverri no juega porque primero están focalizados en fortalecer el funcionamiento de la defensa.
El director deportivo del Bayer Leverkusen dijo que Claudio Echeverri no juega porque primero están focalizados en fortalecer el funcionamiento de la defensa.

Si hay alguien que tranquilamente podría haber jugado la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 para la Selección Argentina, ese es Claudio Echeverri. El Diablito no obtuvo el permiso por parte de Bayer Leverkusen, al igual que otros casos relevantes como los de Franco Mastantuono del Real Madrid y Valentín Carboni del Genoa.

No obstante, los últimos dos mencionados sí juegan en sus equipos, con lo cual es entendible las posturas de sus clubes y de sus respectivos entrenadores. Pero en el caso del chaqueño, Kasper Hjulmand, el técnico del elenco alemán, prácticamente no cuenta con el ex River, algo que sí habría hecho Diego Placente en el elenco albiceleste juvenil.

Lo cierto es que Claudio Echeverri apenas acumula 47 minutos en los últimos 6 partidos del Bayer Leverkusen (4 por la Bundesliga y 2 por la Fase de Liga de la UEFA Champions League). Jugó 14 ante el Borussia Monchengladbach, 23 frente al Copenahgue y 10 contra el PSV Eindhoven.

Al respecto, el que brindó una explicación respecto a por qué Echeverri no tiene el protagonismo que esperaban, incluso, los hinchas del propio Leverkusen, fue Simon Rolfes, director deportivo de la institución, que dio a entender que el cuerpo técnico está focalizado en fortalecer la zona defensiva para después ver las mejores opciones para el ataque.

”El equipo primero debe ganar estabilidad defensiva para poder jugar un fútbol dominante. Cuanto más logremos esto, más se beneficiarán Claudio (Echeverri) y los demás jugadores de ataque”, comentó Rolfes a raíz del momento del futbolista de 19 años.

Claudio Echeverri espera sumar minutos en los cuatro partidos que le quedan a octubre

Al Bayer Leverkusen le esperan unos 15 días bastante movidos con cuatro partidos, 2 correspondientes a la Bundesliga, uno a la Copa de Alemania y el restante a la UEFA Champions League.

Es ahí en donde Claudio Echeverri espera aumentar su protagonismo. Se medirá al Mainz el sábado 18 de octubre, al París Saint-Germain el martes 21, al Friburgo el domingo 26 y al Paderborn el miércoles 29. Por cierto, el sábado primero de noviembre se enfrentará al Bayer Munich en el Allianz Arena.

germán carrara
Germán Carrara

