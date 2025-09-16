Alexis Mac Allister sorprende al Liverpool y reaparece tras la patada que recibió vs. Burnley

Lo de Alexis Mac Allister ya se consideraba un milagro cuando pudo reincorporarse por sus propios medios y seguir jugando durante media hora más, luego de la brutal entrada que recibió por parte de Lesley Ugochukwu a los 15 minutos del primer tiempo del encuentro que el Liverpool disputó contra el Burnley por la cuarta jornada de la Premier League.

Pero que haya aparecido este martes, a menos de 48 horas después de estar al borde de una gravísima lesión de tobillo, prácticamente confirma una aparición divina para cuidar el físico del mediocampista de la Selección Argentina que se entrenó con total normalidad junto al resto de sus compañeros en el elenco inglés.

El propio Liverpool prendió las cámaras para transmitir mediante sus cuentas de redes sociales lo que fue la práctica con la que Arne Slot empezó a preparar el duelo de este miércoles en Anfield contra el Atlético de Madrid de Diego Simeone, por la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Ahí se lo veía a Alexis Mac Allister sin dar ninguna muestra de dolor o limitación en su tobillo derecho, con lo cual se presume que el estratega neerlandés lo tendrá en cuenta, por lo menos, para conformar la lista de convocados que estarán afectados al duelo con el Colchonero este 17 de septiembre desde las 21:00 horas de Europa Central (16 de Argentina).

Alexis Mac Allister en el entrenamiento del Liverpool de este martes 16 de septiembre.

Vale recordar que el Colorado ya había presentado algunas molestias musculares en la pretemporada, las cuales también se hicieron presentes en el comienzo de la campaña. De hecho, por esta razón no llegó a jugar con la Selección Argentina contra Venezuela el pasado 4 de septiembre en el Estadio Monumental por las Eliminatorias Conmebol y sí vs. Ecuador 5 días más tarde, en pos de regular su estado.

Por este mismo motivo en Liverpool evalúan su caso detenidamente en función de cuidarlo y que pueda estar cuanto antes al 100 por ciento. Por lo tanto, no se descarta que su presencia contra el elenco del Cholo sea recién en el complemento.

Julián Alvarez y Thiago Almada, bajas confirmadas en el Atlético de Madrid

Los que sí ya se sabe que no estarán son Julián Alvarez y Thiago Almada. El ex River sufrió una distención en su rodilla, en tanto que el ex Vélez padeció un desgarro. Por lo tanto, se quedarán en la capital española, mientras que el grueso del plantel del Atlético de Madrid (Alex Baena, José María Giménez y Johnny Cardoso también están desafectados) viajará al Reino Unido para el debut en la Fase de Liga de la Champions League.

