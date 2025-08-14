Atento Scaloni: el ex Boca y Barcelona que la rompe en Brasil y que podría volver a Europa

Santiago Ramos Mingo dejó Boca en el 2020 con la ilusión de construir una carrera en Europa de la mano del FC Barcelona, club al que se acopló desde las divisiones inferiores. Sin embargo, la competencia en el elenco culé, como era de suponerse, fue feroz. Por eso, apenas tuvo lugar en el Barça Athletic, el equipo filial de la institución blaugrana.

Allí, el cordobés que en el presente tiene 23 años, encontró regularidad, más allá de que no se trataba de la primera división del fútbol español. Disputó un total de 36 partidos entre la temporada 2020/2021 y la 2021/2022, antes de lo que fue salida al OH Leuven de Bélgica.

Tras su experiencia con el Leuven, Ramos Mingo encontró lugar en Defensa y Justicia, en donde apenas llegó a acumular 31 presencias entre 2023 y 2024. Todo antes de dar con su esplendor que, sin dudas, se desató en el Bahía. El conjunto brasileño desembolsó 4,4 millones de euros por su traspaso en enero y su nivel elevó de manera extraordinaria.

El zaguero zurdo se erigió como el principal referente de su equipo, convirtiéndose en el mejor defensor Sub-23 del Brasileirão y el cuarto mejor de la Copa Libertadores, a pesar de la eliminación temprana, lo que lo posiciona como una opción interesante, incluso, para la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni.

Sus números son contundentes y reflejan un dominio absoluto: una precisión del 89% en pases progresivos, un 93% en pases en general y un impresionante 76% de duelos defensivos ganados. Estas estadísticas, sumadas a su velocidad, técnica y fortaleza física (mide 186 cm), captaron la atención, otra vez, de varios clubes europeos.

Santiago Ramos Mingo, con chances de volver a Europa

De acuerdo al Diario Sport de Cataluña, equipos como el Feyenoord de Países Bajos y el Real Betis de España ya consultaron sobre su situación. El club neerlandés incluso intentó su fichaje en la presente ventana de transferencias. No obstante, Bahía no mostró intenciones de dejarlo ir por menos de 6 millones de euros, cifra correspondiente a su cláusula de rescisión.

