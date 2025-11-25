Bayer Leverkusen confirmó su posición con Diablito Echeverri, entre la presión de Manchester City y el deseo de volver a River: “Esperábamos que jugara más”

Siendo conocido ya el malestar de Manchester City por no estar viendo sumar a Claudio Echeverri los minutos que esperaba cuando decidió cederlo al Bayer Leverkusen, también sabiéndose el deseo del jugador de intentar conseguir un regreso a préstamo a River, Kasper Hjulmand, entrenador del equipo alemán, volvió a dejar al argentino relegado en el banco de suplentes el último fin de semana, en el partido que terminó con victoria 3-1 en condición de visitante sobre Wolfsburgo.

Este martes, desde las 17.00 en hora de Argentina, habrá cara a cara precisamente entre Manchester City y Bayer Leverkusen por la fase de liga de la Champions League, por lo que la situación del Diablito se volvió un tema central de la previa del encuentro que tendrá lugar en el Etihad Stadium.

Josep Guardiola, entrenador del equipo inglés, lanzó un dardo al agente del argentino al ser consultado sobre su poca continuidad, pues fue él quien gestionó la salida al fútbol alemán cuando los Citizens preferían cederlo al Girona español.

Tras las declaraciones del DT, quien expresó la posición de Bayer Leverkusen en relación a Claudio Echeverri fue Simon Rolfes, director deportivo del club que reconoció personalmente que a esta altura de la temporada esperaban que el ex River hubiese tenido mayor participación.

Claudio Echeverri suma dos partidos consecutivos sin sumar minutos. (Getty).

“Estoy en contacto frecuente con el City; tenemos una muy buena relación. Por eso no solo intercambiamos información sobre este partido. Claro que todos esperábamos que Claudio jugara más y alcanzara un mejor nivel físico más rápido tras su lesión del verano”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Sin duda, hablaremos de su situación. Pero sigue abierta, y por ahora, Claudio (Echeverri) está con nosotros. Esa es la situación actual. Y no hay motivo para tomar una decisión al respecto ahora mismo”.

El presente de Echeverri

El del último sábado fue el segundo partido consecutivo sin sumar minutos para Echeverri, quien también había quedado relegado en el banco de suplentes el pasado 8 de noviembre ante Heidenheim, y ya el octavo de la temporada que lo tiene marginado, por lo que apenas participó del cincuenta por ciento de los partidos.

La estadística es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que en los ocho partidos en los que sí vio acción, solo fue titular en tres y acumula nada más que 240 minutos en cancha en lo que va de la temporada, con aporte de una asistencia y sin haber aportado goles todavía.

