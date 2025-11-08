Es tendencia:
Combinación argentina entre Enzo Fernández y Garnacho para que Chelsea golee a Wolves por la Premier League

La dupla Albiceleste comandó un contraataque letal para que Pedro Neto termine convirtiendo el tercer gol del partido en Stamford Bridge.

Por Bruno Carbajo

La bandera argentina flameó en lo más alto de Stamford Bridge. Por la fecha 11 de la Premier League, Chelsea goleó 3-0 al Wolverhampton y uno de los grandes motivos de la victoria tuvo sello albiceleste: Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, quienes fueron protagonistas de una conexión que sentenció el partido.

En un encuentro que había comenzado trabado y sin emociones, Chelsea encontró claridad en el complemento, especialmente a partir de una mejora de rendimiento de sus jugadores argentinos y el ingreso de Estevao. En tanto, Enzo manejó los tiempos con autoridad, mientras que Garnacho, desde la banda izquierda, aportó desequilibrio y dos asistencias que resultaron claves para la goleada.

En ese sentido, la jugada más destacada de la tarde fue la del tercer gol, una verdadera combinación argentina. Enzo Fernández recibió la pelota en campo propio y, sin necesidad de controlar, giró y lanzó un pase largo con los cordones. Garnacho corrió como una flecha por la banda izquierda, le ganó en velocidad a su marcador y, ya dentro del área, cedió el pase al medio para que Pedro Neto empuje el balón al fondo de la red y selle la goleada.

Tweet placeholder

El primer golpe del conjunto londinense había caído a los seis minutos del complemento, cuando Garnacho desbordó por izquierda y envió un centro preciso que Malo Gusto conectó para abrir el marcador. Desde ese momento, Chelsea se adueñó del partido ante un Wolverhampton sin ideas, que sigue hundido en los últimos puestos de la tabla. El segundo tanto llegaría pocos minutos después, de la mano de Pedro.

Con este resultado, Chelsea alcanzó los 20 puntos y se posicionó como segundo de la Premier League, al menos de forma momentánea. Para mantenerse como escolta deberá estar atento a lo que ocurra este domingo con Manchester (19), que se enfrenta a nada menos que Liverpool.

