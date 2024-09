Compañero del Colo Barco en Sevilla podría dejar de jugar por una artrosis: "No había visto nunca esto"

Sevilla empieza a enderezar el rumbo en LaLiga, luego de un arranque difícil donde llegó a estar en puestos de descenso. Sin embargo, no le faltan complicaciones al equipo de Xavier García Pimienta. Es que una de sus máximas figuras, Jesús Navas, sigue con sus problemas de artrosis.

La carrera del lateral derecho campeón del mundo va llegando a su fin. En diciembre, le pondrá punto final a su etapa como futbolista a los 39 años (los cumple en diciembre), motivado por estos problemas de cadera y una artrosis que lo tienen a maltraer. De hecho, su propio técnico destacó el esfuerzo descomunal que hace por estar partido a partido con el club de sus amores.

“No había visto nunca esto. Cuando tienes ese problema de dolor con 38 años lo normal sería dejar de jugar“, destacó García Pimienta, quien no confirmó la presencia del lateral para el duelo ante Athletic Club el próximo domingo. “Siente este club, siente esta afición y su única intención es la de ayudar. Vamos a disfrutarlo”, añadió.

Jesús Navas, capitán del Sevilla (IMAGO / Pressinphoto).

La presencia del lateral está condicionada también por lo que significa el partido posterior al del Athletic Club. Es que Sevilla, que tiene a los argentinos Valentín Barco y Gonzalo Montiel en el plantel, debe disputar el clásico ante Real Betis el domingo 6 de octubre.

Las lesiones de cadera y la artrosis que obliga a Jesús Navas a retirarse

Jesús Navas ya anunció su retiro del fútbol para el final de este 2024, siempre y cuando su cuerpo así se lo permita. Sus ganas de jugar y ayudar al Sevilla pudieron más e hicieron que extienda su periplo. Aunque, el dolor que siente cada vez que juega lo vuelve una situación insostenible.

“Ojalá pudiera seguir, para mí es un regalo estos seis meses. Lo veo así, como un reto complicado, difícil, superándome día a día. Llevo un tiempo en el cual se ha vuelto cada vez más continuo, cada vez más intenso y es difícil“, supo decir hace algunas semanas en una entrevista con Canal Sur Radio. Y agregó de forma contundente: “Cuando completo un partido llevo dos o tres días en los que no puedo caminar“.

“Llevo mucho tiempo con esto dando vueltas, mi vida es el fútbol y tomé la decisión por algo físico. Me gusta hacer deporte, moverme y poco a poco se va complicando y no quiero el día del mañana no poder jugar con mis niños“, explicó sobre el motivo por el que decidió retirarse en diciembre.

“Para mí era un reto muy grande estos seis meses, porque sabía de mi situación en la cadera y quería estar ahí con el equipo y ayudarlos. Ojalá pueda llegar hasta diciembre, porque para mí cada partido es difícil“, cerró el compañero del Colo Barco y Gonzalo Montiel.

La carrera de Jesús Navas

Jesús Navas ha disputado 693 partidos con la camiseta del Sevilla, otros 183 con la del Manchester City y 56 internacionalidades con la Selección de España. Acumula al día de hoy 932 partidos como futbolista profesional. Siempre estuvo disponible para sus entrenadores y siempre sumó desde el lugar que le tocó.

Navas fue Campeón del Mundo en 2010, de Europa en 2012 y 2024, y ganó la Nations League en 2023. Su palmarés con España no podría ser mejor, pero a nivel clubes no se queda atrás.

Ganó una Premier League y dos Carabao Cup con el Manchester City, mientras que fue campeón de la Copa UEFA/Europa League en cuatro ocasiones, campeón de la Supercopa de Europa, de dos Copas del Rey y de una Supercopa de España en sus dos pasos por Sevilla. En diciembre le pondrá fin a su legendaria carrera como uno de los grandes jugadores del fútbol español.