De un país de 50 mil habitantes a 600 kilómetros del Círculo Polar Ártico: el primer clasificado a la Champions League 2026/27

A pesar de que la Champions League 2025-2026 recién está escribiendo sus primeras páginas, la próxima edición ya tiene a su primer clasificado. Y no se trata de un gigante europeo, sino que el orgullo corresponde al KÍ Klaksvík, un modesto equipo de las Islas Feroe, un país con poco más de 50.000 habitantes, ubicado entre Escocia e Islandia, a unos 600 kilómetros del Círculo Polar Ártico.

El KÍ Klaksvík hizo historia tras consagrarse campeón de su liga nacional a dos fechas del final, asegurándose el boleto para disputar las fases previas de la Champions League 2026-2027. Lo hizo representando a un pequeño pueblo -del mismo nombre- de apenas 5.000 habitantes, donde su estadio, con capacidad para 2.500 personas, puede albergar literalmente a la mitad de de su población. Y para que su historia sea más particular, desde lo alto de su estadio se ofrece una postal única: el verde del campo se funde con el Océano Atlántico. Paisaje nórdico si los hay.

Será la segunda vez que el KÍ Klaksvík participe en las instancias clasificatorias del máximo torneo europeo. En la temporada 2023-2024, el equipo había sorprendido al continente al superar varias fases preliminares, y aunque no logró ingresar a la fase de grupos de la Champions, sí consiguió que las Islas Feroe tuvieran por primera vez un representante en la Conference League, marcando un hito histórico para el fútbol del archipiélago.

Ahora, el sueño vuelve a tomar forma. El KÍ buscará volver a romper las barreras del mapa y colarse en la primera ronda del máximo certamen europeo. Aunque, su preparación posiblemente sea diferente al resto, o al menos sus tiempos libres. Lo dejaron en claro hace tan solo dos semanas, cuando el plantel optó por ir a pescar tras un entrenamiento. “Durante unas horas, no hubo goles ni tácticas, solo compañeros de equipo, aire fresco y el ritmo del océano. Al ponerse el sol, regresó a casa con cestas llenas de pescado y una tripulación unida más que nunca por el mar“, expresa una publicación en sus redes sociales.

KÍ Klaksvík ya sueña con la épica de clasificar a la primera ronda de la próxima Champions League (@@klaksvikaritrottarfelag).

En paralelo, mientras esta pequeña nación del norte celebra, el fútbol europeo no deja de observa con curiosidad. Especialmente por el antecedente que sentó el Kairat Almaty de Kazajistán en la actual edición. Su sorpresiva presencia obligó a equipos como Real Madrid a viajar 10 horas para visitar su estadio. Y en caso de que el KÍ consiga la épica, un posible cruce con el Merengue estaría a 3 mil kilómetros de distancia, con el Atlántico y el Mar de Noruega como detalle.

La vista panorámica que combina el estadio de KÍ Klaksvík con el Atlántico (@vsportsTM).

Islas Feroe: fútbol, montañas y océano

Las Islas Feroe son un conjunto de 18 islas volcánicas en el Atlántico Norte, bajo soberanía del Reino de Dinamarca pero con autonomía política y deportiva. A pesar de su clima extremo y su población reducida, el país cuenta con una liga profesional, una selección nacional afiliada a la UEFA y una enorme pasión por el fútbol. Y ahora, con el KÍ como primer clasificado a la Champions 2026-2027, todo un país vuelve a soñar con escribir otra página épica desde el fin del mundo.

