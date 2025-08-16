Dibu Martínez pierde un compañero con el que compartió más de 120 partidos y 4 años en Aston Villa

Este sábado, Aston Villa hizo su debut en la Premier League 2025/26, y las ausencias en el equipo de Unai Emery dicen mucho más que los convocados. Dibu Martínez se perdió el encuentro porque arrastraba una sanción, pero un compañero de cuatro años quedó fuera porque tiene todo arreglado para seguir su carrera en el fútbol italiano.

El compañero que perderá Dibu Martínez es Leon Bailey, extremo jamaiquino de 28 años, que había llegado al club en 2021, proveniente del Bayer Leverkusen por 32 millones de euros. El futbolista se encuentra ultimando detalles para convertirse en nuevo jugador de la Roma, de la Serie A.

Leon Bailey se unirá a la Roma.

“El agente de Leon Bailey ha arribado hoy a Italia para completar el trato con AS Roma. La decisión del jugador está clara, los términos personales fueron arreglados hace tiempo”, confirmó Fabrizio Romano en X. El periodista detalló que el traspaso será una cesión con opción de compra.

Bailey jugó 144 partidos con la camiseta de Aston Villa -128 de ellos junto a Dibu Martínez- en los que registró 22 goles y 24 asistencias. Sin embargo, en el último tiempo empezó a perder lugar en el equipo ante Morgan Rogers y, la temporada pasada, con las cesiones de Rashford y Asensio, prácticamente no jugó.

Dibu Martínez también podría dejar Aston Villa

El futuro del arquero de la Selección Argentina sigue siendo una incógnita; su salida parecía clara sobre el inicio del mercado, pero los 40 millones que pide Aston Villa han repelido cualquier tipo de intención de los clubes del fútbol europeo, que no pagarán esa cifra por un arquero de 32 años.

El futuro de Dibu tampoco está definido en un 100%.

En cualquier caso, Dibu sigue en órbita de varios equipos, pero necesitará que Aston Villa ceda un poco en sus pretensiones si tiene intenciones de dejar Villa Park antes de cerrar el mercado.