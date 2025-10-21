El exclusivo Lamborghini por el que Erling Haaland pagó 300 mil dólares

Como ya tiene acostumbrado al mundo, Erling Haaland inició la temporada 2025-26 con un ritmo goleador para pocos. El delantero noruego es una de las máximas figuras del Manchester City de Pep Guardiola y año a año confirma que es uno de los mejores del planeta en su posición.

Su talento en el área se traduce en dinero en su cuenta bancaria todos los meses. Según un estudio de Forbes, Haaland se ubica en la quinta posición entre los futbolistas que más dinero ganan en el 2025. Al nórdico le tocan 80 millones de dólares este año, solo superado por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé.

Al manejar semejante cantidad de dinero, el exfutbolista de Borussia Dortmund lo aprovecha para darse ciertos lujos. Entre ellos está su amor por los autos de lujo, pasión que lo llevó a tener un patrimonio de más de 10 millones de dólares solamente en su garage.

Esta semana, Haaland llegó al entrenamiento de Manchester City con una nueva adquisición. Se trata de un Lamborghini Huracán Sterrato, del cual hay menos de 1.500 unidades alrededor del planeta y el noruego tiene uno de ellos, color verde mate.

El nuevo modelo de Haaland. (Lamborghini.com)

Se trata de un vehículo que cuesta alrededor de 335 mil dólares, que cuenta con un motor V10 de 5,2 litros que lo lleva a velocidades de hasta 260 kilómetros por hora. Además, alcanza los 100 kilómetros por hora en 3,4 segundos.

Con este nuevo juguete, Haaland suma uno más para su extensa colección. Entre sus autos también aparecen marcas de la talla de Aston Martin, Rolls-Royce, Porsche, Bugatti, Ferrari, Shelby y Mercedes Benz, entre otras.

Los números de Erling Haaland en la temporada

En lo que va de la campaña, incluyendo partidos de Premier League y Champions League, el noruego disputó un total de 11 compromisos en los que ya anotó 15 goles y repartió 1 asistencia. Un imponente promedio de un grito cada 62 minutos en cancha.

