Con una sola palabra, Diego Simeone reveló qué le falta a Atlético de Madrid para salir de su mala racha

Tras la goleada que sufrió Atlético de Madrid, el entrenador argentino habló con los medios de comunicación.

Por Julián Mazzara

Diego Simeone, DT de Atlético de Madrid.
Diego Simeone, DT de Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid fue goleado en Emirates Stadium a manos de Arsenal, bajo el marco de la fecha 3 de la UEFA Champions League, donde los comandados por Diego Simeone sufrieron cuatro goles en tan solo 15 minutos. El golpe fue contundente y agudizó la crisis de los españoles.

Tras lo que fue el partido, el entrenador argentino dialogó en conferencia de prensa, donde llenó de elogios a los Gunners, pero también tuvo una breve entrevista con ESPN, y allí confesó qué debe ocurrir para que salgan de la mala racha.

Las jugadas a balón parado son importantísimas en el fútbol y pueden ser clave en esta competición, ya que podría decidirse por la mínima. No es cuestión de mala suerte, sino de errores, así que ellos aprovecharon al máximo nuestros errores. Aprovecharon sus oportunidades”, reveló sobre las virtudes de los liderados por Mikel Arteta, además de que destacó: “Hemos visto al Arsenal jugar defensivamente en los últimos partidos, pero cuando juegan contra nosotros, cambian su táctica. No es la primera vez que nuestro oponente hace esto”.

A Atlético de Madrid le cuesta muchísimo poder ganar de visitante en esta temporada. De hecho, perdió contra Espanyol, Liverpool y Arsenal, mientras que empató frente a Deportivo Alavés, Mallorca y Celta de Vigo, registrando la peor racha fuera de casa desde la temporada 1994-1995. Para poder salir de esta mala racha, el Cholo reveló qué deben hacer: “Ganar”, sostuvo con total firmeza ante la pregunta que le hicieron al respecto.

El Colchonero sigue sin ganar de visitante. (Getty Images)

