El gol de Lautaro Martínez en Inter de Milán vs. Torino por la Serie A de Italia

Por la primera fecha de la temporada 2025-26 de la Serie A, Inter de Milán recibió este lunes a Torino en el Estadio Giuseppe Meazza. Con Lautaro Martínez como titular, los dirigidos por Cristian Chivu dominaron el trámite en la primera parte y agrandaron la diferencia en el arranque del complemento.

En el arranque del partido, a los 18 minutos, Alessandro Bastoni conectó de cabeza un centro de Nicolo Barella para abrir la cuenta. Más tarde, Marcus Thuram recibió en el área y la puso contra un palo con un remate de media vuelta para el 2-0 parcial.

Tras el descanso, el delantero de la Selección Argentina aprovechó un grosero error de los rivales para estirar la diferencia. Un pase que tenía como destinatario al arquero se quedó corto y allí el Toro anticipó con una barrida para gritar el tercero de la noche.

Con el resultado a favor, Inter pisó el acelerador para comenzar a liquidar la historia y no tardó en anotar el cuarto. Nuevamente Thuram, tras un centro al segundo palo de Bastoni, mandó la pelota al fondo de la red y gritó el segundo en su cuenta personal de la noche.