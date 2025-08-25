Es tendencia:
logotipo del encabezado
SERIE A

El gol de Lautaro Martínez en Inter de Milán vs. Torino por la Serie A de Italia

El Toro anticipó al arquero para anotar el tercer tanto de su equipo en el duelo por el campeonato italiano.

Por Agustín Vetere

Lautaro Martínez anotó ante Torino.
© GettyLautaro Martínez anotó ante Torino.

Por la primera fecha de la temporada 2025-26 de la Serie A, Inter de Milán recibió este lunes a Torino en el Estadio Giuseppe Meazza. Con Lautaro Martínez como titular, los dirigidos por Cristian Chivu dominaron el trámite en la primera parte y agrandaron la diferencia en el arranque del complemento.

En el arranque del partido, a los 18 minutos, Alessandro Bastoni conectó de cabeza un centro de Nicolo Barella para abrir la cuenta. Más tarde, Marcus Thuram recibió en el área y la puso contra un palo con un remate de media vuelta para el 2-0 parcial.

Tras el descanso, el delantero de la Selección Argentina aprovechó un grosero error de los rivales para estirar la diferencia. Un pase que tenía como destinatario al arquero se quedó corto y allí el Toro anticipó con una barrida para gritar el tercero de la noche.

Tweet placeholder

Con el resultado a favor, Inter pisó el acelerador para comenzar a liquidar la historia y no tardó en anotar el cuarto. Nuevamente Thuram, tras un centro al segundo palo de Bastoni, mandó la pelota al fondo de la red y gritó el segundo en su cuenta personal de la noche.

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

Lee también
Surgió del PSG, lo llaman ‘el nuevo Patrick Vieira’ y llega al Inter de Milán de Lautaro Martínez por una millonada
Fútbol europeo

Surgió del PSG, lo llaman ‘el nuevo Patrick Vieira’ y llega al Inter de Milán de Lautaro Martínez por una millonada

Atlético de Madrid e Inter pelean por el mismo refuerzo
Fútbol europeo

Atlético de Madrid e Inter pelean por el mismo refuerzo

Lookman se plantó con su equipo para ser compañero de Lautaro Martínez en Inter: "Razones que no entiendo"
Fútbol europeo

Lookman se plantó con su equipo para ser compañero de Lautaro Martínez en Inter: "Razones que no entiendo"

Sin Neymar ni Vinícius, la llamativa lista de convocados de Ancelotti en Brasil para las Eliminatorias Sudamericanas
Fútbol Internacional

Sin Neymar ni Vinícius, la llamativa lista de convocados de Ancelotti en Brasil para las Eliminatorias Sudamericanas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo